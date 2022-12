Reserva Federal faz Wall Street fechar no vermelho

Os principais índices de ações dos Estados Unidos reduziram rapidamente os ganhos e caíram esta quarta-feira para fecharem no vermelho, depois do anúncio de mais um ‘petardo’ da política monetária da Reserva Federal, que elevou as taxas de juros em 50 pontos-base. Era a subida esperanda e o banco central já tinha dito que está a pensar em ser mais comedido nas subidas, mas de nada valeu.

Até porque as suas projeções económicas apontam para taxas de juros mais altas por um período mais longo: antecipou pelo menos 75 pontos-base adicionais de aumento nos custos de empréstimos até o final de 2023, bem como um aumento do desemprego e uma quase estagnação do crescimento económico. É a tempestade perfeita, que continua a ser do desagrado dos investidores.

O Dow Jones chegou a cair 0,92%, para 33.796,1, pontos; S&P 500 (.SPX) perdeu 1,08%, para 3.976,35 pontos; e o Nasdaq caiu 1,4%, para 11.099,04 pontos. Mas junto ao fecho estes ´´indices conseguiram recuperar um pouco. Neste momento, as quedas são de, respetivamente, 0,63%, 1% e 0,79%.

Os dados económicos divulgados na passada terça-feira, que mostraram o arrefecimento da inflação no consumidor em novembro, aumentaram as expectativas de que um movimento da Fed para interromper os aumentos de juros pode estar no horizonte no próximo ano. Mas isso foi no dia anterior a mais uma mexida em alta, que a bolsa tanto detesta.

“O aumento da taxa não era a história: a história foi a mudança das projeções económicas”, disse Ellen Hazen, da FLPutnam Investment Management, citada pela agência Reuters. “A Fed não pode fazer uma pausa no primeiro trimestre de 2023 e provavelmente não pode fazer uma pausa no segundo trimestre de 2023”, acrescentou, para enfatizar que, apesar de todas as evidências de que a crise pode ser mais curta que o previsto, o banco federal terá que continuar em alerta máximo contra a inflação.

A estratégia de aumentos agressivos das taxas de juros pelos principais bancos centrais do mundo este ano aumentou as preocupações de que a economia global possa ser empurrada para uma recessão e pesou fortemente sobre ativos mais arriscados, como ações. Ou, dito de outra forma: os fechos negativos no final de um dia de cotações são para continuar por muito tempo.

O último resumo trimestral das projeções económicas da Fed mostra que os banqueiros centrais dos Estados Unidos veem a taxa de juros, agora na faixa de 4,25% a 4,5%, a fixar-se nos 5,1% até o final do próximo ano.