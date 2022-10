Reservistas russos forçados a comprar os seus próprios coletes à prova de bala, diz Reino Unido

É o mais recente alerta do ministério da Defesa britânico (MoD). No seu habitual relatório sobre a situação no terreno da Guerra na Ucrânia, os serviços de informações e inteligência militares do Reino Unido indicam que, com grande probabilidade, os reservistas russos chamados a combater estão a ter de comprar a sua própria proteção balística (coletes de kevlar com ou sem placas de cerâmica), pelo que os preços deste equipamento dispararam.

O ministério também precisou no seu relatório diário que a “corrupção endémica e a logística deficiente” continuam a ser as principais causas para a “fraca performance” da Rússia na Ucrânia. Em média, precisa o relatório, a quantidade de equipamento pessoal que a Rússia está a fornecer aos reservistas é “quase com toda a certeza inferior à já de si fraca provisão dada às tropas que já estão no terreno”.

“Muitos reservistas deverão estar a ser forçados a comprar a sua própria proteção balística, especialmente o colete moderno 6B45, que deveria ser equipamento geralmente distribuído às unidades de combate no âmbito do programa de equipamento pessoal russo Ratnik”, escreveu o ministério num tweet.

O colete em causa, acrescenta o MoD, tem estado a ser vendido em lojas online russas por 40 mil rublos (cerca de 640 euros), ou seja mais 12 mil rublos do que em abril.

E acrescenta: em 2020, as autoridades russas anunciaram que os seus militares receberam mais de 300 mil kits de proteção balística Ratnik. “Uma quantidade mais do que suficiente para equipar a força atualmente mobilizada na Ucrânia”, recorda o ministério britânico.