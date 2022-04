Resorts de luxo e escritórios. O império de milhões dos parceiros de negócios de Abramovich

Resorts de luxo, um campo de golfe e até uma igreja. Estes são alguns dos investimentos feitos por dois dos milionários russos mais próximos de Roman Abramovich, o oligarca que foi alvo de sanções do Reino Unido devido à invasão da Rússia à Ucrânia e as suas ligações com o presidente Vladimir Putin.

De acordo com documentos a que o jornal “The Guardian”, teve acesso, Alexander Abramov, presidente e fundador da Evraz, e Aleksandr Frolov, CEO da empresa de produção de aço têm investimentos em resorts de luxo nas Caraíbas, que englobam hotéis de luxo, uma vila marina, um campo de golfe e espaços para ancorar os super iates dos milionários russos.

Além disso, os dois empresários possuem ainda um campo de golfe na República Checa, que inclui moradias, hotel e spa, tendo também adquirido uma igreja em Londres que depois tentaram transformar num espaço de escritórios, mas que de acordo com os documentos acabou por ser rejeitado.

Só os investimentos dos milionários russos em Londres rondam os 120 milhões de euros. Esta dupla investiu também em Mykonos, na Grécia, onde construiu um hotel.

Contudo, a única ligação com Roman Abramovich está precisamente na Evraz, da qual o antigo dono do Chelsea é acionista maioritário com 28,6%, enquanto Alexander Abramov e Aleksandr Frolov possuem em conjunto uma participação de 29%.

Os dois milionários e ao contrário do que aconteceu com Roman Abramovich não foram até ao momento alvos de sanções devido à guerra na Ucrânia.

Segundo a revista ‘Forbes’, Alexander Abramov tem um património líquido avaliado em 5,8 mil milhões de euros, enquanto a fortuna de Aleksandr Frolov está avaliada em 2,3 mil milhões de euros.