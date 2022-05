Resposta da Europa à pandemia “foi tardia e desajustada”, diz economista João César das Neves

A resposta da União Europeia, nomeadamente através do NextGenerationEU – fundo de 750 mil milhões de euros criado para apoiar a retoma económica no pós-covid -, “foi tardia e desajustada”, defende João César das Neves. O economista e professor universitário critica a atuação europeia, considerando que a ajuda efetiva acabou por vir da parte dos governos nacionais, que conseguiram evitar o “risco de uma espiral depressiva”.

“A União Europeia esteve muito mal na pandemia”, afirmou o João César das Neves, esta quinta-feira, notando que “sem os governos teria sido uma catástrofe”.

A ideia foi manifestada no sexto debate do ciclo quinzenal “Pensar a Economia”, organizado pelo Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal (IDEFF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com o apoio da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e da Ordem dos Economistas, além do Jornal Económico como media partner.

“A digitalização e a descarbonização – os dois grandes desafios que estiveram na origem do fundo NextGenerationEU – já foram, na prática, resolvidos pela própria pandemia”, de acordo com João César das Neves. “Apesar de ter sido uma desgraça em termos sanitários, a covid-19 teve o condão de ajudar na resolução destes dois desafios: por um lado, passámos a executar muitas tarefas digitalmente; por outro, a pandemia provocou alterações nos hábitos de trabalho e de consumo, com os sucessivos confinamentos a baixaram drasticamente os níveis de poluição”, refere.

Nesse sentido, o antigo conselheiro de Cavaco Silva considera que o NextGenerationEU – mecanismo de recuperação e resiliência que concentra os Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de cada Estado-membro para apoiar a recuperação pós-covid – é a prova da “resposta tardia e desajustada da União Europeia, que não vai ao encontro das reais consequências económicas provocadas pela covid-19”.

Para o economista, a ajuda às economias “chegou da parte dos governos nacionais, através de robustas políticas intervencionistas que evitaram o risco de uma espiral depressiva”.

“A principal herança desta pandemia foi o NextGenerationEU”, disse João César das Neves, esta quinta-feira. Agora, sublinhou, a “questão decisiva é onde se vai gastar o dinheiro”.

Este tema é abordado no livro “As 10 Questões da Pandemia – O efeito económico da catástrofe Covid-19”, de João César das Neves. O autor foi desafiado, no âmbito deste ciclo de conferências, a fazer uma releitura da obra à luz da nova realidade económica nacional e internacional, marcada pela subida dos preços, pela execução do PRR e pelo futuro ciclo de verbas europeias Portugal 2030.

Na obra, João César das Neves lança uma dezena de questões que servem de mote a cada um dos capítulos do livro, nomeadamente: Qual a dimensão da crise?; De onde veio isto?; Como classificar esta crise?; Como é que isto se trata?; Como reagiu a nossa economia?; Que efeitos no (des)equilíbrio financeiro?; Como funcionaram as políticas?;Quanto sofreu a nossa sociedade?; Que efeitos da pandemia no desenvolvimento e Que futuro para Portugal?.