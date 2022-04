Resposta das empresas ao risco cibernético vai estar hoje em debate

A aceleração do processo de digitalização, como resposta aos desafios colocados pela pandemia de Covid-19, ampliou a dimensão digital de cidadãos e de organizações, que tomou proporções sem precedentes e, consequentemente, fez com que a sua exposição ao risco cibernético aumentasse, o que se traduziu na afirmação da tendência de crescimento do número de casos reportados.

Esta nova realidade tem alterado a perceção sobre o risco cibernético e obrigado à adaptação, tanto de particulares como de empresas, através da promoção de processos e comportamentos e da procura de soluções tecnológicas para garantir a segurança. A mediatização de ataques informáticos a grandes empresas e sistemas tornou ainda mais presente a necessidade de a cibersegurança ser um tema prioritário, essencial para o desenvolvimento de qualquer atividade, reafirmando a sua importância no quadro das organizações empresariais.

Este será o ponto de partida para a conferência “Cibersegurança: a Renovada Prioridade das Empresas”, que será transmitida esta quarta-feira, 27 de abril, a partir das 10h00, e contará com a participação de Pedro Norton Barbosa, CEO da Multicert; de Miguel Dias Fernandes, partner da PwC; e de Ricardo Pires da Silva, diretor-executivo de Vendas de Soluções Cloud da Microsoft Portugal.

Nesta conferência, de que o Jornal Económico é media partner, vamos procurar saber como evoluiu o risco cibernético durante a pandemia que ainda estamos a atravessar e ver como esse risco é percebido por particulares e organizações.

Vamos, também, discutir os obstáculos que se apresentam nos processos de adaptação das empresas e como estas respondem a desafios como os da proteção da produtividade ou da promoção da literacia digital. Vamos, ainda, conhecer como as organizações estão a proteger-se e de que soluções tecnológicas e estratégias podem socorrer-se para cumprir os seus objetivos. Finalmente, vamos conhecer quais são, na perspetiva dos participantes, as principais tendências de desenvolvimento e o que podemos esperar no futuro próximo.

A conferência “Cibersegurança: a Renovada Prioridade das Empresas” é transmitida através da plataforma Microsoft Events, em mktoevents.com, e estará acessível mediante registo.

Será noticiada pelo Jornal Económico em www.jornaleconomico.pt e na próxima edição impressa.