Respostas Rápidas. Como funciona o sorteio do Mundial? Quem pode calhar a Portugal?

Depois de se ter consigo apurar para o Mundial de Futebol do Catar em 2022, Portugal vai esta sexta-feira depender da sorte no sorteio da composição dos grupos para a primeira fase da competição.

Quando é o sorteio do Campeonato do Mundo de 2022?

O sorteio vai ser realizado esta sexta-feira em Doha no Catar às 17h de Portugal continental (19h locais). O sorteio vai contar com 12 seleções europeias e 32 seleções no total que vão compor oito grupos.

Como estão divididos os potes do sorteio do Mundial?

São quatro potes com oito equipas cada. O primeiro pote, onde Portugal está incluído inclui aquelas que se considera serem as melhores do torneio, as “cabeça-de-serie”. Isso significa que Portugal não vai defrontar nesta primeira fase nenhuma das equipas do primeiro pote.

Pote 1: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

Pote 2: México, Países Baixos, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia

Pote 3: Senegal, Irão, Japão, Marrocos, Sérvia, Polónia, Coreia do Sul e Tunísia

Pote 4: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, País de Gales/Escócia/Ucrânia, Costa Rica/Nova Zelândia e Peru/Austrália/Emirados Árabes Unidos

Quais são as regras do sorteio?

Como já é habitual nos Mundiais de Futebol, há limitações no sorteio para que um grupo não tenham demasiadas seleções europeias, nem seleções europeias a menos. É obrigatório que os oito grupos tenham pelo menos uma seleção europeia e no máximo duas seleções europeias. Assim, já é sabido que pelo menos cinco dos oito grupos vão incluir duas seleções europeias. Na prática, esta restrição só interessa a partir do terceiro pote.

A segunda restrição é que nenhum dos outros pode ter dois representantes no mesmo grupo. O Brasil e o Uruguai, que estão em potes diferentes, não podem ser selecionados para o mesmo grupo porque ambas estão a representar o mesmo continente.

Quando se vai realizar o Mundial?

O mundial está previsto iniciar a 28 de novembro de 2022 e terminar a 18 de dezembro de 2022 no Catar. A final está então marcada para dia 18 de dezembro no Estádio Nacional de Lusail.