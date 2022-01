Respostas Rápidas. Dos documentos ao local de voto. Tudo o que precisa de saber para ir votar este domingo

No próximo dia 30 os portugueses vão escolher quem os vai representar na Assembleia da República. Para que não restem dúvidas o Jornal Económico vem esclarecer algumas questões que eventualmente possam surgir sobre o voto.

Quais os documentos necessários para votar?

Para votar é preciso identificar o seu nome e apresentar o cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Caso opte por se identificar com o cartão de cidadão e este esteja caducado, poderá, ainda assim, exercer o seu direito de voto. Diz a lei, os cidadãos cujo cartão tenha caducado a partir de 24 de fevereiro de 2020 podem apresentá-lo, desde que tenham comprovativo de agendamento da renovação.

Quem não quiser utilizar o cartão de cidadão pode apresentar um documento que tenha uma fotografia atualizada e que utilize habitualmente para identificação, como a carta de condução ou o passaporte.

Qual o meu local de voto?

Pode votar no local onde está recenseado. Se mudou de residência, mas ainda não atualizou o cartão de cidadão, deverá votar na morada anterior. Depois de atualizar a morada, a atualização é automaticamente feita no cartão de cidadão e nessa circunstância o voto é realizado na área geográfica onde esteja a viver.

Tinha tencionado votar antecipado em mobilidade, mas não fui. Posso votar a 30?

Sim. Os eleitores com intenção de exercer o seu direito de voto antecipadamente, em mobilidade, puderam inscrever-se no site do voto antecipado até dia 20 e votar a 23. No entanto, quem não o fez poderá exercer o seu direito de voto no dia 30 de janeiro.

Quando votam as pessoas em isolamento?

Depois de ter sido divulgado o parecer da Procuradoria Geral da República ficou conhecido que as pessoas em isolamento iriam poder sair apenas para votar no dia 30 e por recomendação do Governo ficou estabelecido que estas pessoas deviam, preferencialmente, votar entre as 18h00 e as 19h00.

Recorde-se que a Direção-Geral de Saúde (DGS) recomenda que os eleitores usem máscaras cirúrgicas ou FP2 para votar, levem as suas próprias esferográficas e, quanto aos eleitores em isolamento, que se desloquem às urnas por transporte individual ou a pé.