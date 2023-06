A possibilidade de Costa seguir para um cargo europeu não deixou de ser comentada pelo Presidente da Repúblicas e partidos.

26 Junho 2023, 13h46

O primeiro-ministro garantiu que não vai abandonar o Governo a meio do mandato para ir ocupar um cargo na União Europeia, mas a possibilidade não deixou de ser comentada pelo Presidente da Repúblicas e partidos.

O que disse António Costa sobre a ida para um cargo na União Europeia?

“Eu sou o garante de estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. Alguma vez eu poria em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei?”, disse António Costa ao jornal “Público”.

Marcelo defende que associar Costa à Europa seria mau para “país e Europa”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse que associar António Costa à presidência do Conselho Europeu não era bom “nem para o país nem para a Europa”.

“Aquilo que cada qual quer seguir na cena portuguesa e na cena europeia quer seguir é uma escolha própria e tudo o que dissesse neste momento não era bom nem para Portugal nem para a Europa”, referiu o Presidente.

“É preciso não conhecer primeiro-ministro para achar que seria bom presidente do Conselho Europeu”, diz Chega

O líder do Chega considerou que seria preciso não conhecer António Costa para querer nomeá-lo presidente do Conselho Europeu. “Vamos percebendo junto de vários Governos internacionais e junto de várias forças internacionais que aparentemente António Costa está bem colocado para ser o próximo presidente do Conselho Europeu. Digo que nos espanta porque é preciso não conhecer o primeiro ministro português para achar que ele pode ser um bom presidente do Conselho Europeu”, referiu.

“Se assim for, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa é uma questão que nem ponho como hipótese que não dissolva o Parlamento. Porque vamos lá ver, basta pensarmos: Pedro Nuno Santos já saiu do Governo, se António Costa saísse do Governo fosse para Bruxelas e o Presidente da República decidisse manter este Governo em funções isto significaria com grande probabilidade que era Fernando Medina que ficava à frente do Governo”, afirmou ainda Ventura.

PCP pouco preocupado com saída de Costa para o Conselho Europeu

“Não menosprezo a importância dos lugares, mas o que é que isso implica na vida das pessoas?”, questionou o líder do PCP quando lhe perguntaram sobre a possível ida de António Costa para cargo europeu.

“São os salários, o aumento do custo de vida, os problemas da saúde que nunca mais param, as questões da habitação com que nos confrontamos (…) O Governo tem os instrumentos todos na mão e aquilo que menos serve cada um de nós é andarmos a perder tempo se é cedo, se é tarde, se vai ou não vai, o que isso implica na vida das pessoas?”, reforçou.