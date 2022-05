Respostas rápidas. O que é o Pegasus e quais os políticos que já espiou?

O Pegasus voltou a estar em destaque esta segunda-feira, 2 de maio, depois de ter sido noticiado que o telemóvel do primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sanchez, tinha sido espiado. No entanto, esta não é a primeira vez que o software de espionagem espia um líder europeu.

O que é o Pegasus?

O spyware Pegasus é o trabalho da empresa israelita NSO. Segundo o “El Mundo” é considerado o software de espionagem cibernética mais invasiva do mundo, sendo capaz de entrar nos telemóveis e extrair todas informações, bem como tem a capacidade de ativar sua câmera ou até mesmo recuperar mensagens apagadas sem que o utilizador perceba.

Como funciona?

Este tipo de spyware ou software explora vulnerabilidades no sistema operacional através do envio de uma mensagem. Assim que a mensagem maliciosa é aberta, o telemóvel infetado responde às ordens do spyware.

Quando começou a ser utilizado o Pegasus?

O uso policial do Pegasus em Israel começou em 2015 e foi promovido pelo Inspetor-Chefe, Roni Alsheij, que teria trazido para a Polícia as práticas de espionagem utilizadas no seu cargo anterior como número dois do serviço secreto interno contra grupos armados da Palestina.

Quais os políticos que o Pegasus já espiou?

O primeiro político a ser visado no caso Pegasus foi Emannuel Macron. A 21 de julho de 2021 foi noticiado pela “Reuters” que o presidente francês tinha estado na mira do software de espionagem. Dias depois foram divulgadas as notícias de que também o ministro das Finanças francês poderia ter sido espiado pelo Pegasus.

Em abril de 2022 foi a vez do gabinete de Boris Johnson. Nessa altura o grupo Citizen Lab alertou para o ataque e referiu que o governo do Reino Unido tinha sido alvo “de múltiplas suspeitas de infeções com o spyware Pegasus dentro de redes governamentais do Reino Unido”.

O mais recente foi o caso do primeiro-ministro espanhol e da sua ministra da Defesa, conforme anunciado pelo governo de Espanha.

Podem vir a surgir muitos mais, sendo que no mês passado o Parlamento Europeu criou uma comissão de inquérito com o propósito de debater e avaliar os danos e alcance do Pegasus e outros spyware.