Respostas Rápidas. O que está em causa na polémica com João Leão e o ISCTE?

Que cargos teve Leão no ISCTE até à data e qual assume agora?

João Leão é professor de Economia no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa desde 2008. Na mesma instituição, foi presidente da Comissão Científica do Departamento de Economia, entre 2009 e 2010, e diretor do Doutoramento em Economia no ano letivo de 2011/2012. Ademais, é investigador da Business Research Unit.

No dia 2 de abril, dois dias depois da tomada de posse do novo governo, o ex-ministro das Finanças foi nomeado vice-reitor do ISCTE. Ficou com o pelouro do Desenvolvimento Estratégico, que tem, de momento, diversos projetos em curso como o futuro Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (CVTT) nas instalações da Avenida das Forças Armadas, a implementação da nova Escola de Tecnologias Digitais, em Sintra, as residências universitárias e a requalificação e modernização dos edifícios mais antigos do ISCTE-Lisboa.

O que está em causa?

Entre as funções de João Leão, compete-lhe gerir o CVTT, cujo financiamento foi incluído no último Orçamento do Estado que ajudou a desenhar e que foi apresentado na semana passada pelo seu sucessor, Fernando Medina, estando previstos 8 milhões de euros de investimento público nesta obra. Ao “Público”, o ISCTE garante que só 5,2 milhões de euros provêm da administração central e o remanescente é coberto com “receitas próprias” do instituto.

Segundo o relatório de execução orçamental do quarto trimestre de 2021, a contrapartida nacional para o projeto provém da “dotação centralizada do Ministério das Finanças” e não do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O CVTT vai contar com dez laboratórios, oito centros de investigação, e três observatórios, junto ao campus do ISCTE, em Lisboa. Em 2019, recebeu um financiamento europeu de 4,8 milhões de euros e agora o OE inscreve uma verba de 8 milhões, sendo 2,3 milhões provenientes da instituição de ensino. A obra é um dos principais projetos da reitora Maria de Lurdes Rodrigues, que foi ministra da Educação em governo socialista entre 2005 e 2009.

Há conflito de interesses?

Não, segundo o instituto. Ao “Público”, a reitoria do ISCTE disse acreditar que “não existe qualquer incompatibilidade” uma vez que “a negociação do contrato programa [para o financiamento da obra] foi feita entre o ISCTE e o Ministério da Ciência, Tecnologias e Ensino Superior”, não tendo tido “qualquer negociação com o Ministério das Finanças”. O ex-ministro das Finanças confirmou esta informação. “Não tive qualquer intervenção no processo e não intervim na decisão”, sublinhou o ex-ministro.

O mesmo jornal diz que o projeto não fez parte da negociação com o Ministério da Ciência e Ensino Superior e a verba não provém sequer do orçamento do setor. Em relação a essas factos, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas esclareceu: “Na verdade, as dotações orçamentais das universidades para o ano de 2022 foram decididas unilateralmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Cada instituição foi informada da sua dotação em reuniões individuais entre o Ministério e o respetivo reitor/a”.

De acordo com fonte oficial do ISCTE ao “Correio da Manhã”, a versão é semelhante: o projeto não teve qualquer ligação com as Finanças, pasta na altura tutelada por Leão. Mesmo agora, argumenta, não vai haver intervenção direta de Leão porque o CVTT já está em construção e tem a sua conclusão prevista para o final do ano, segundo a instituição.

Vai haver investigação?

Ainda não se sabe. Segundo o “Observador”, o PSD vai questionar a passagem de Leão do Governo para vice-reitor. O deputado Hugo Carneiro pede maior escrutínio e admite inquirir o Governo no Parlamento e aceder aos documentos que permitiram a atribuição da dotação. “Deve causar estranheza e deve ser averiguado se houve algum tipo de incompatibilidade porque o titular da pasta das Finanças vai gerir agora dinheiro que previu quando era ministro”, frisou.