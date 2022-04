Respostas Rápidas: Qual a razão que levou a Rússia a lançar mísseis a Lviv?

O mundo acordou com as notícias de que a Rússia tinha lançado um ataque de mísseis à cidade ucraniana de Lviv. Para os russos, a chantagem é simples mas o resto do mundo não percebe o que provocou o ataque numa cidade que tem estado longe dos olhares do Kremlin e que não se mostra vital para a conquista da Ucrânia.

O que aconteceu esta noite em Lviv?

A cidade na zona ocidental da Ucrânia foi atingida esta madrugada com quatro mísseis de longo alcance e geraram o pânico na cidade. Sabe-se da morte de sete pessoas e um total de onze feridos, entre os quais uma criança.

Relatos iniciais davam conta que a cidade tinha sido atingida por cinco mísseis mas a informação foi depois corrigida pelo presidente da câmara de Lviv, Andriy Sadovyi, e pelo governador da região, Makstm Kozytsky.

Sabe-se que os mísseis russos tinham como alvos três infraestruturas militares. O quarto míssil atingiu um edifício civil que albergava uma oficina de pneus, junto à estação ferroviária, que depois de ser atingida se incendiou. Cerca de 40 automóveis ficaram destruídos no ataque e as ondas de choque causadas pelos mísseis partiram os vidros de janelas de um hotel nas imediações.

Porquê Lviv?

Até agora, a cidade tinha sido poupada pelas tropas russas. No entanto, a Rússia realizou um ultimato para que Mariupol, no leste da Ucrânia, se rendesse e entregasse o território à Rússia, algo que não aconteceu.

Como forma de retaliação, os militares comandados por Vladimir Putin viram em Lviv um alvo. A cidade na zona ocidente tem sido estratégica para a fuga de milhares de cidadãos ucranianos para a Europa.

A 70 quilómetros da fronteira polaca, Lviv tornou-se um dos principais corredores humanitários para que os ucranianos consigam sair com vida do território que lhes pertence e também para onde várias embaixadas ocidentais foram transferidas.

Além de ser o ponto de chegada para deslocados e refugiados é também a porta de entrada para a Polónia e Europa.

Qual a razão da Rússia querer Mariupol?

Desde o início da invasão, a 24 de fevereiro de 2022, que a Rússia insiste em ficar com Mariupol, uma cidade que se situa no mar de Azov, no leste da Ucrânia.

Os russos querem ficar com Mariupol para obter controlo total da região do Donbass e formar um corredor terrestre em todo o leste ucraniano. Até agora, a cidade de Mariupol é a única que se mantém ‘intacta’ e fora de mãos russas, uma vez que Donestk e Luhansk foram considerados independentes no início de 2022 e a Crimeira foi anexada pela Rússia em 2014.

Os russos voltaram a bloquear esta manhã todos os acessos à cidade de Mariupol, que já se encontra destruída mas ainda em mãos ucranianas com vários militares a lutar para que os russos não ganhem mais acesso. No entanto, os cidadãos já se encontram numa situação “desesperante”, onde em muitas vilas já não existe comida ou água potável.

Estima-se que já tenham morrido 21 mil civis desde o início do conflito armado em Mariupol e que, devido às dificuldades de retirada, cerca de 120 mil cidadãos ainda se encontram em Mariupol.