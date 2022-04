Restrições da Covid-19 levam a quebra na produção de chips na China

As restrições impostas pela pandemia de Covid-19 na China estão a provocar uma quebra na produção de chips no país, com o primeiro trimestre do ano a registar uma descida de 4,2%, revela a “Bloomberg” esta segunda-feira, 18 de abril.

Este valor representou o pior desempenho trimestral desde o primeiro trimestre de 2019, quando a produção de chips na China caiu 8,7%. A tentativa do governo de Xi Jinping em travar o número de casos de Covid-19 no país levou ao encerramento durante um mês de um centro de produção de chips. No início de abril, as autoridades chinesas puseram 26 milhões de pessoas em quarentena na cidade, depois de terem registado mais de 13 mil testes positivos à Covid-19, no meio de uma crescente contestação pública sobre as regras de quarentena.

No mês de março a produção de chips na China desceu 5,1%. De acordo com a “Bloomberg” os responsáveis de empresas chinesas de automóveis e hardware estão preocupados com a interrupção da produção deste produto numa altura em que mais regiões do país já anunciaram medidas de prevenção mais rígidas depois de novos de casos de Covid-19.

Segundo a agência “Reuters”, a cidade de Xangai registou no domingo 21.395 novos casos de Covid-19, dos quais 561 foram detetados fora das áreas de quarentena, face aos 722 casos verificados no sábado.

Também no domingo, as autoridades de Xangai revelaram que, em 15 de abril, apenas 62% dos moradores com mais de 60 anos estão totalmente vacinados e apenas 38% levaram a dose de reforço. Desde 10 de março, Xangai já realizou mais de 200 milhões de testes de PCR.

De resto, várias fábricas de tecnologia de todo o país podem ser forçadas a interromper a produção depois do mês de maio, caso os fornecedores em Xangai continuem fechados. em um post do WeChat na semana passada.

“A perda económica será imensa”, refere Richard Yu, diretor executivo da Huawei Technologies e responsável pelos negócios dos smartphones e carros inteligentes da empresa chinesa.

A fraca procura de produtos eletrónicos também é visto como um mau pronúncio para algumas empresas chinesas de chips. O presidente da presidente da Taiwan Semiconductor Manufacturing, Mark Liu, revelou à “Bloomberg” que a a procura por smartphones, computadores e televisões foi prejudicada pelas medidas de restrições na China.