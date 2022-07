Resultados das tecnológicas e reunião da Fed castigam Nasdaq

Wall Street debateu-se com a definição de sentido durante a sessão desta segunda-feira, com os investidores na expectativa por mais uma semana repleta de resultados trimestrais e a reunião da Reserva Federal.

O Dow Jones ganhou mais de 100 pontos, ou 0,33%, chegando aos 32.003,82. Já o S&P 500 oscilou bastante durante o dia, mas conseguiu acabar no verde, subindo 0,12% para os 3.966,48 pontos, enquanto o Nasdaq foi o mais penalizado, perdendo 0,43% para os 11.782,67.

O sector tecnológico foi o que mais pesou na performance dos principais índices norte-americanos durante o dia, especialmente depois dos resultados do Twitter e, sobretudo, do Snap na semana passada terem lançado o alerta sobre possíveis reportes abaixo do esperado por outros grandes nomes das redes sociais e tecnologia.

Meta, Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft têm marcados para os próximos dias a divulgação dos números do segundo trimestre das suas operações.

Por outro lado, a Fed reúne-se novamente esta semana e deverá voltar a subir os juros em 75 pontos base (p.b.), com algumas vozes a apontarem mesmo a 100 p.b.. Isto castiga o sector tecnológico, cuja elevada alavancagem o torna mais suscetível ao aumento dos custos de financiamento.

Já o sector da energia capitalizou na subida do preço da cotação do gás natural na sequência do anúncio da Gazprom de que iria ter de cortar o fornecimento à Europa para manutenção. A energia disparou mais de 3%, com destaque para títulos como APA e Marathon Oil, que fecharam a subir mais de 6%.