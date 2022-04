Resultados trimestrais das tecnológicas seguram Wall Street

Em mais um dia de fortes ganhos, o Dow Jones segue nos 33.990,53 pontos, valorizando 688,60 pontos, ou 2,07%; o Nasdaq está nos 12.910,04 pontos, ou seja, mais 421,10 pontos ou 3,37%; e o S&P 500 está nos 4.298,40 pontos, mais 114,44 pontos, ou 2,74%.

Uma série de resultados trimestrais positivos divulgados por diversas cotadas norte-americanas (assim como algumas europeias) esteve, segundo os analistas, a suportar a valorização dos mercados acionistas globais. Wall Street não haveria de ser diferentes, os os principais índices estiveram com fortes crescimentos ao longo de todo o dia, contribuindo para melhorar o sentimento dos investidores, que têm temido uma travagem forte da economia e a escalada da inflação.

E fazem bem em temer tudo isso, não só porque a inflação está aí – e o banco central norte-americano diz que vai mexer nas taxas de juro em pouco tempo – mas também porque os dados mais recentes da economia do país não são os melhores.

A economia norte-americana contraiu inesperadamente no primeiro trimestre de 2022 cerca de 1,4%, indo contra as previsões de crescimento de 1,1% e após o aumento de 6,9% registado no quarto trimestre de 2021. A diminuição do PIB real refletiu a diminuição do investimento privado, menos exportações e gastos acrescidos dos governos locais mas também da administração federal. Por outro lado, as despesas de consumo pessoal (PCE) aumentaram.

Ainda sobre outros dados que foram divulgados no início da tarde desta quinta-feira, registe-se que cerca de 180 mil norte-americanos inscreveram-se nos centros de emprego para a obtenção dos subsídios na semana que terminou a 23 de abril, em comparação com os 184 mil registados na semana anterior. Neste caso, os dados divulgados estão em linha com as expectativas do mercado.

Pouco ligando ao que se passa fora de portas, Wall Street recuperou esta quinta-feira depois de conhecer um forte relatório trimestral da Meta Platforms, o que levou as ações das tecnológicas a conhecer um excelente dia de negócios – que, segundo os analistas citados pela agência Reuters, “compensou as preocupações com a contração da economia no primeiro trimestre”.

Os investidores têm despejado ações de alto crescimento há semanas, devido a preocupações com a inflação, aumento das taxas de juros e uma possível desaceleração econômica. Mesmo com o ganho de quinta-feira, o Nasdaq caiu 10% no mês de abril, a caminho de seu maior declínio em um mês desde março de 2020.

“Quando as taxas de juros, a trajetória da inflação e o que a Fed vai fazer são tão voláteis, isso significa apenas que encontrar preços para os ativos é muito mais difícil”, disse Zach Hill, da Horizon Investments, à Reuters.

“Fizemos muitos dados de lucros nos últimos dias e semanas e, em geral, fora alguns casos particulares, os fundamentais subjacentes das empresas norte-americanas têm sido relativamente fortes”, disse Hill, para explicar o bom dia de negócios – apesar de o mundo lá fora se ter desmoronado um pouco mais.