Retirada de civis de Mariupol está prevista para esta tarde

Depois de muitas tentativas falhadas, o Governo ucraniano diz que existe a possibilidade da cidade mártir de Mariupol ser evacuada este domingo.

No complexo de Azovstal os civis começaram a ser retirados no sábado à noite. Segundo o Ministério da Defessa russa, cerca de meia centena de pessoas já conseguiram sair.

Centenas de civis ucranianos, entre os quais crianças encontram-se no interior da fábrica de aço Azovstal na cidade de Mariupol cercada pelas tropas da Rússia.

O Governador da cidade avisou os residentes que queiram sair daquela cidade portuária rumo a Zaporizhzhia para se juntarem às 16 horas horas locais de hoje(14 horas em Lisboa), domingo, 1 de maio, no centro comercial da cidade.

Os últimos soldados ucranianos, incluindo membros do batalhão Azov, encontram-se igualmente sitiados nas instalações da fábrica, que tem uma extensão de 11 quilómetros quadrados.

Serguii Volynsky, um comandante militar ucraniano que se encontra na fábrica Azovstal indicou na quinta-feira que uma bomba russa atingiu o hospital de campanha nos subterrâneos das instalações fabris.

“Toda a infraestrutura médica, incluindo a sala de operações foram destruídas. Muitos morreram. Aqueles que já estavam feridos ficaram com novos ferimentos. A situação ficou mais crítica”, disse o comandante militar a um portal de notícias ucraniano.

Um grupo de cerca de 40 civis chegaram este domingo a um abrigo temporário depois de terem sido retirados de Azovstal, Mariupol.

De acordo com a Reuters, que estava no local, os civis chegaram a Bezimenne, na região de Donestsk, em autocarros com matrícula ucraniana numa coluna composta por soldados russos e veículos com símbolos das Nações Unidas.