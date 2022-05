Retirados mais 300 civis de Mariupol em operação da ONU e Cruz Vermelha

Mais de 300 civis foram ontem retirados da cidade ucraniana de Mariupol e comunidades vizinhas e receberão agora assistência humanitária em Zaporijia, numa operação levada a cabo pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha na Ucrânia, informaram fontes oficiais.

De acordo com a coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Ucrânia, Osnat Lubrani, muitas destas pessoas conseguiram sair apenas com as roupas que levavam no corpo e receberão apoio psicológico.

“Uma nova operação de passagem segura para retirar civis retidos em Mariupol e outras comunidades foi hoje concluída. Mais uma vez, a nossa equipa das Nações Unidas e colegas do Comité Internacional da Cruz Vermelha trabalharam juntos para resgatar as pessoas que queriam deixar em segurança as áreas em situação de hostilidade, com o acordo das partes em conflito”, disse a coordenadora, citada em comunicado.

“Mais de 300 civis de Mariupol, Manhush, Berdiansk, Tokmak e Vasylivka estão agora a receber assistência humanitária em Zaporijia. Muitos vieram com nada além das roupas que vestiam, e agora vamos apoiá-los nesse momento difícil, inclusive com acompanhamento psicológico muito necessário”, acrescentou Osnat Lubrani.

Estas cerca de 300 pessoas somam-se aos mais de 100 civis que foram retirados na terça-feira de Mariupol, que se refugiavam, maioritariamente, no complexo industrial siderúrgico de Azovstal.

Ainda de acordo com Osnat Lubrani, embora esta segunda retirada de civis de áreas em Mariupol “seja significativa”, muito mais deve ser feito para garantir que todos os civis envolvidos em combates possam sair, na direção que desejarem.

“O nosso trabalho com as partes para garantir a passagem segura de civis continuará”, concluiu a responsável da ONU.

A Rússia iniciou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia – justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar o país vizinho para segurança da Rússia -, condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

Cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia, e a guerra, que entrou hoje no 70.º dia, causou até agora a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, mais de 5,5 milhões das quais para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que a classifica como a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A ONU confirmou hoje que 3.238 civis morreram e 3.397 ficaram feridos, sublinhando que os números reais poderão ser muito superiores e só serão conhecidos quando houver acesso a cidades cercadas ou a zonas até agora sob intensos combates.