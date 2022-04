Reunião de março do BCE reforça importância de manter em aberto todas as opções

A reunião de abril do Banco Central Europeu (BCE), realizada esta quinta-feira, ofereceu poucas novidades quanto à evolução de curto-prazo da política monetária europeia, com Christine Lagarde a reforçar a necessidade de se manter em aberto um leque variado de opções à medida que forem surgindo novos dados macroeconómicos.

A autoridade monetária europeia optou por manter inalteradas as taxas de juro diretoras e o ritmo de redução de compra de ativos, que havia sido acelerado no mês anterior, mas sinalizou que o fim do programa deverá acontecer mesmo no terceiro trimestre. Ainda assim, a presidente do BCE não se comprometeu com calendários específicos, preferindo optar pela flexibilidade face a uma situação em rápida evolução.

“O terceiro trimestre tem três meses”, afirmou Lagarde, depois de indicar que quaisquer subidas das taxas de juro serão decididas apenas após a conclusão do programa de compra de ativos. Ainda assim, o intervalo entre o fim do programa e a decisão de subir taxas poderá ser “entre uma semana e vários meses”.

Apesar de manter o cenário relativamente inalterado em relação à última reunião, com compras de 40 mil milhões de euros em abril, 30 mil milhões em maio e 20 mil milhões em junho, o compromisso com o fim do programa no trimestre seguinte foi reforçado, nota a análise do banco ING.

“[A decisão] Ainda é condicional aos dados da inflação em junho, mas parece que seria necessária uma recessão severa ou uma queda acentuada na inflação para o BCE não parar com a compra de ativos durante o verão”, escreve o departamento de análise financeira e económica do banco neerlandês.

Apesar de Lagarde ter fugido ao uso da palavra ‘estagflação’, o ING destaca o reconhecimento de “riscos substanciais” que podem levar a inflação a valores mais elevados e, ao mesmo tempo, ameaçar o crescimento. Assim, juntamente com o sinal dado de um phase-out do alívio quantitativo que tem sido feito nos últimos anos, a possibilidade de subir taxas em setembro torna-se ainda mais incerta: o ING antecipa subidas em setembro, enquanto a análise da Pantheon Macro considera este cenário improvável.

Por outro lado, a criação de um novo programa de estímulos não parece estar em cima da mesa, com Lagarde a apontar, em vez disso, para “flexibilidade” no reinvestimento dos montantes do programa de compra de ativos, destaca a Pantheon.