Boas práticas em tempos de pandemia: liderança, teletrabalho e saúde mental

A pandemia não dá tréguas. Os records diários de pessoas infetadas em quase toda a europa, evidenciam um contexto onde a flexibilidade e a empatia são condição essencial à adaptação. Provavelmente, estamos longe de conseguir imaginar as mudanças a que a pandemia nos vai submeter nos próximos tempos.

As organizações Top Employers têm tido a generosidade de partilhar algumas das suas melhores práticas de gestão de pessoas em contexto de pandemia, contribuindo assim para melhorar o mundo do trabalho, neste que é um contexto difícil, quer para as organizações, quer para os seus colaboradores.

Destacam-se 3 temas fundamentais, sobre os quais os Top Employers têm atribuído maior foco durante a pandemia; i) a liderança; ii) o teletrabalho e retorno ao escritório; e iii) a saúde mental.

Liderança

O Covid-19 colocou a liderança organizacional sob vigilância, como nunca antes. A grave perturbação gerada pela pandemia pressionou os líderes para motivar e envolver os colaboradores no meio da adversidade. Contudo, já antes da pandemia a liderança estava numa fase de mudança em muitas organizações.

Os líderes já estavam a ser responsabilizados por desenvolver comportamentos de equipa e receber feedback dos colaboradores como parte do seu próprio desenvolvimento. O Covid-19 simplesmente acelerou essas tendências. Por conseguinte, analisámos o que os líderes que trabalham para os nossos Top Employers fizeram para mitigar os seus efeitos, o que aprenderam ao longo do caminho, e como se adaptaram a um ambiente de trabalho remoto.

A PepsiCo na Alemanha colocou uma grande ênfase na necessidade de manter a proximidade entre as pessoas, apesar da óbvia separação física, manter conexões é saudável. Dentre muitas iniciativas procurou:

Estabelecer novas formas de trabalho em toda a organização para ajudar líderes e equipas a encontrar uma rotina de trabalho saudável, através de iniciativas como “manhãs de quarta-feira sem reuniões”.

Realizar webinars para ajudar os líderes acerca de tópicos como gestão de desempenho e dar e receber feedback durante a pandemia.

Transmitir webcasts quinzenais para a equipa de liderança responder às perguntas dos colaboradores.

Organizar eventos virtuais para reunir toda a organização como uma equipa, focando as principais questões estratégicas.

Mais recentemente, esta organização tornou-se mais virtual na sua abordagem de desenvolvimento de liderança e, portanto, consolidou todas as iniciativas num programa holístico de desenvolvimento de liderança virtual. Para tal, estabeleceu uma comunidade de líderes na sua plataforma de aprendizagem e implementou um programa de mentoria global virtual acessível através de uma aplicação. Além disso, a utilizou mais oportunidades de networking virtual e círculos de coaching, para permitir a partilha de conhecimentos e melhorar práticas entre os líderes – independentemente de onde trabalhem: em casa ou no escritório.

A AkzoNobel no Brasil orientou os líderes sobre a forma como comunicavam com as suas equipas. Isto foi desenvolvido através de:

Fornecimento de um guia de como os líderes podem criar e promover um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso.

Realização de webinars sobre as ferramentas digitais disponíveis aos líderes, onde comunicavam também as melhores práticas.

Realização de workshops sobre resiliência.

Definição de diretrizes para o início e termo do expediente, garantindo uma hora e meia de descanso e refeições sem reuniões agendadas.

Realização de workshops sobre saúde mental e sessões de mindfulness.

Também recentemente na AkzoNobel no Brasil, os programas de desenvolvimento de liderança foram atualizados para versões digitais. Muitos módulos foram divididos em elementos menores ou “nudges” para lidar com novos cenários de liderança. Vários novos líderes virtuais da AkzoNobel foram formados nesses novos formatos. Além disso, a curadoria de conteúdo mensal é acompanhada de um boletim informativo digital que consolida as melhores práticas de liderança e gestão. Por fim, módulos de formação e desenvolvimento de liderança focaram três áreas específicas (resiliência, inteligência emocional e digital).

A equipa de liderança da Mitie, no Reino Unido, também forneceu um plano de ação e seguimento para toda a organização. Para tal, criou uma equipa nacional de incidentes críticos (CIT, critical incident team) para ajudar os seus líderes e equipas a analisar e agir consoante os riscos para os colaboradores, bem como, a reagir prontamente a interrupções quando necessário. A CIT incluiu gestores sénior, juntamente com as equipas de infraestrutura interna e de operações.

Para melhorar o desenvolvimento da liderança, a SAP na Bélgica comprometeu-se com maior frequência com a analise do feedback dos seus colaboradores. A necessidade de fazê-lo nunca foi tão crítica, perante o conjunto único de mudanças geradas pela pandemia. Para avaliar o clima dentro da organização, os líderes da SAP realizaram uma pesquisa especial: um Pulse Check Remote Work, procurando verificar a satisfação face ao trabalho remoto em toda a organização.

Os líderes da RH irão cada vez mais enfrentar novos desafios. Muitos colaboradores experimentarão altos níveis de stress e ansiedade e precisarão de suporte a longo prazo, talvez com necessidade de medidas de recolocação, transição de carreira ou outras iniciativas como aconselhamento.

Teletrabalho e retorno ao escritório

A Wyeth Nutrition na China forneceu uma ideia inicial sobre como poderia vir a ser uma política de trabalho remoto no pós-pandemia. Convidou a sua equipa de alta direção na China para participar no programa “Boss Online”, acessível a todos os colaboradores a partir do seu segundo dia de regresso ao local de trabalho. Foi um sucesso, com líderes a responder a perguntas dos colaboradores conforme voltavam ao trabalho. As principais preguntas foram o impacto da COVID-19 nos objetivos organizaçãoriais e estratégias futuras, bem como a forma de lidar com questões mais práticas do dia a dia. A comunicação transparente entre líderes e colaboradores ajudou a reforçar a confiança nesta fase crucial do retorno à “normalidade”.

A PepsiCo na Alemanha implementou uma nova política de trabalho remoto, com base nos dados recebidos por parte dos colaboradores. Concedeu aos colaboradores da sede a oportunidade, com o consentimento do seu diretor, de trabalhar remotamente no mínimo 3 dias e no máximo 5 dias por semana. No entanto é voluntário, caso os colaboradores prefiram, podem ir ao escritório 5 dias por semana.

A AkzoNobel no Brasil tem uma política formal de home office de 2 dias por semana para os seus colaboradores administrativos no Brasil desde 2019. O Covid-19 no Brasil e a interrupção regular da vida profissional, fizeram com que a organização considerasse a revisão de sua política para torná-la mais flexível. A organização também inaugurou recentemente a sua nova sede na América do Sul, com lugares adicionais disponíveis que visam permitir que os colaboradores das outras unidades organizaçãoriais possam trabalhar lá.

Para acomodar o trabalho remoto, a DHL Global Forwarding estabeleceu uma iniciativa de bem-estar online que oferece cursos e informações importantes sobre a Covid-19, enquanto a sua plataforma de aprendizagem fornece orientação sobre saúde mental e gestão do stress.

Muitos colaboradores foram mobilizados para trabalhar em casa em questão de dias. Isso testou a resiliência e o espírito empreendedor das equipas. A organização manteve esse espírito com campanhas como “#DGFWorksFromHome” e “As nossas pessoas, a nossa família”, onde procuraram partilhar uma mensagem de apoio a cada colaborador, fomentando também mensagens sobre o seu ambiente de trabalho (seja ele em casa ou nos escritórios), bem como acerca de como cuidar dos seus entes queridos.

Enquanto isso, o ING Bank França adaptou o seu modelo de trabalho híbrido, aplicável assim que os colaboradores puderem retornar pessoalmente. Este novo modelo combina trabalho em casa (pelo menos 50% do tempo) e reuniões colaborativas presenciais em alguns dias da semana.

Saúde mental

A saúde mental e o bem-estar têm sido prioridades para muitos empregadores durante a pandemia. As organizações certificadas como Top Employers não têm sido exceção, apesar de terem essa prioridade já definida desde há muito tempo. Antes da pandemia já estava claro que níveis precários de saúde mental e baixos níveis de bem-estar impactavam negativamente a qualidade do ambiente de trabalho. No entanto, a pandemia acelerou uma mudança significativa e positiva nesse compromisso por parte das organizações. Quase todos os Top Employers observaram o envolvimento ativo da administração em programas de bem-estar, nomeando “embaixadores” dedicados à promoção da saúde mental nas suas organizações.

As medidas pré-pandémicas dos Top Employers prepararam para expandir e melhorar as suas ofertas à medida que a crise avançava. Vejamos o que eles fizeram:

Na JTI houve um forte ênfase na solidariedade entre os membros das equipas. Todos os colaboradores foram convidados a conectar-se regularmente, para se sentirem apoiados, integrados e valorizados. Os colaboradores tiveram acesso a vários recursos direcionados para o seu bem-estar. As muitas iniciativas implementadas globalmente no ano passado incluíram:

Um LifeWorks EAP (Programa de Assistência ao Colaborador) e uma aplicação móvel de bem-estar, que permite integrar o colaborador e até 5 membros da família.

Um programa de “quintas-feiras de bem-estar” com dicas e conselhos, juntamente com webinars facilitados por especialistas no assunto.

Um calendário de bem-estar 2021, onde cada mês foca um novo tema relacionado com o bem-estar e a saúde mental.

Formação de “Primeiros Socorros em Saúde Mental” para colaboradores e seminários de preparação para líderes.

A Saint-Gobain China desenvolveu reuniões virtuais, chats em grupo e pulse surveys para gerir e medir o bem-estar. Também encorajaram o desporto ao ar livre e atividades de formação de equipas, em conformidade com os regulamentos locais. Foram fortemente incentivados os horários de trabalho flexíveis. Esta iniciativa é fácil de implementar quando o colaborador trabalha em casa, e a organização, como muitas outras, acredita que poderá avançar ainda mais nessa área de oportunidades no futuro.

A organização promoveu também mais atividades e interações online para avaliar a saúde mental e o bem-estar de seus colaboradores, comprometidos com o seu monitoramento sistemático para avaliar a eficácia das medidas e ações. A velocidade da mudança requer conversas regulares de acompanhamento entre colegas. A Saint-Gobain acredita que, dentro dos limites da legalidade, a equipa beneficia de encontros presenciais sempre que possível.

Já o foco do ING Bank na França tem sido a procura do equilíbrio adequado entre a vida pessoal e profissional. Entre outras iniciativas, foi pioneira no desafio “No Meeting”, que significava que não havia reuniões agendadas entre 12h30 e 13h30 todos os dias, e nenhuma reunião após as 16h às quartas e sextas-feiras.

Por sua vez a Deloitte Brasil concentrou-se em garantir que aqueles que trabalhassem em casa tivessem informações precisas sobre a pandemia. O objetivo era minimizar os níveis de ansiedade e encorajar todos a partilhar as suas experiências para promover o apoio mútuo e reduzir qualquer sentimento de isolamento.

À medida que a pandemia se desenrolava, a escuta ativa das equipas da Deloitte ajudou a organização a se preparar para uma maior procura de suporte de saúde emocional. Isto permitiu redesenhar uma estratégia de bem-estar mais focada nesta área, e introduzir uma nova aplicação móvel para reforçar os serviços contratados junto dos seus prestadores de serviços de saúde.

Outra iniciativa importante foi a parceria da equipa de bem-estar com a Deloitte Corporate University, que visa desenvolver um novo tipo de academia de liderança. O objetivo era formar gestores para cuidar da saúde emocional dos membros da equipa, além de compreender e abordar questões fundamentais, como inteligência emocional e felicidade organizacional.

Finalmente, até as ações mais simples no meio de uma crise podem ser muito úteis. Pelos esforços excecionais dos colaboradores durante a pandemia, a organização controladora da DHL Global Forwarding, o Deutsche Post DHL Group, concedeu a todos os colaboradores em tempo integral um bónus de € 300 em setembro de 2020, e os colaboradores em meio período receberam um bónus proporcional.

Está claro que os desafios estão longe de acabar, mesmo quando alguns colaboradores voltarem ao local de trabalho. Há uma necessidade clara de que os líderes criem um ambiente de alta confiança com as suas equipas. Mesmo nos países onde a pandemia está a diminuir, não há razão para que os ganhos obtidos com as novas iniciativas de liderança, os ajustes feitos ao longo do caminho e a adaptação a um ambiente de trabalho amplamente remoto não devam continuar a ser realizados e melhorados.