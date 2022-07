Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Yellen promete duras medidas contra países que abusam da ordem económica

Os Estados Unidos preparam-se para impor duras medidas aos países que quebrarem a ordem económica internacional, revelou esta terça-feira a Secretária do Tesouro Janet Yellen.

“A integração económica foi armada pela Rússia”, disse ela, apelando a todos os países responsáveis que se unam contra a agressão russa no país vizinho.

“Reuters” – Timor-Leste espera integrar ASEAN sob a presidência indonésia em 2023

José Ramos-Horta disse esta terça-feira, durante uma visita à Indonésia, que espera reforçar os laços comerciais entre os dois países e ver confirmada a adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) no próximo ano.

Ramos-Horta esteve com o seu homólogo Joko Widodo na sua primeira visita de estado à Indonésia desde que foi eleito em abril para um segundo mandato como presidente.

“Reuters” – Pequim diz que convite para líderes europeus para um encontro com Xi é “notícia falsa”

Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês classificou como “notícia falsa” uma peça do South China Morning Post que dava conta de um suposto convite de Pequim aos líderes europeus para se encontrarem com o Presidente Xi Jinping, em novembro, na capital.

Ontem, segunda-feira, o jornal de Hong Kong noticiou que a China tinha enviado convites ao Presidente francês, Emmanuel Macron, ao Chanceler alemão, Olaf Scholz, ao primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, e ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, citando uma fonte anónima.