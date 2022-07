Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Rússia restabelece fornecimento de gás para a Europa

A Rússia retoma hoje o fornecimento de gás para a Europa, confirmou o operador do gasoduto Nord Stream, com os líderes ocidentais a temerem que Moscovo utilize as exportações de energia para fazer recuar o Ocidente na posição tomada face ao Kremlin desde que a Ucrânia foi invadida.

O restabelecimento do gasoduto Nord Stream 1, que viu a sua capacidade ser reduzida após uma pausa para manutenção durante dez dias, pode demorar várias horas, segundo um porta-voz do operador.

“Reuters” – Diretor da CIA estima 15.000 russos mortos na guerra da Ucrânia

Os Estados Unidos estimam que as baixas russas na Ucrânia até agora ascendem a 15.000 mortos e cerca de 45.000 feridos, de acordo com informação avançada ontem, quarta-feira, pelo diretor da CIA William Burns.

As forças russas tentam controlar a região do Donbass no leste da Ucrânia, ocupando cerca de um quinto do país.

“The Guardian ” – Sri Lanka prepara-se para mais agitação à medida que o novo presidente se pronuncia contra os protestos “fascistas”

O Sri Lanka poderá viver mais dias de agitação depois de Ranil Wickremesinghe, recentemente nomeado presidente, ter prometido reprimir os protestos que derrubaram o seu antecessor.

“Derrubar o governo, ocupar o gabinete do presidente e o gabinete do primeiro-ministro, não é democracia; é contra a lei”, disse Wickremesinghe.