Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Sismo de 7.1 causa vários mortos nas Filipinas

Um forte terramoto de magnitude 7.1 atingiu a ilha de Luzon, no norte das Filipinas, esta quarta-feira.

De acordo com o Secretário do Interior Benjamin Abalos, pelo menos sete pessoas morreram na sequência do forte abalo sísmico e mais de sessenta ficaram feridas.

“The Guardian” – Ucrânia ataca importante ponte para a Rússia em Kherson

Uma importante ponte para as forças russas em Kherson foi atingida por vários rockets ucranianos.

Vídeos e relatos de testemunhas dão conta de até 18 detonações na ponte Antonivskiy sobre o rio Dnipro, uma das principais rotas de reabastecimento russo para Kherson, com as defesas aéreas antimíssil russas aparentemente a não conseguirem intercetar os ataques.

“The Guardian” – 40.000 soldados russos mortos desde o início da invasão da Ucrânia, diz Zelensky

A Rússia perdeu quase 40.000 soldados desde que invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro, revelou Volodymyr Zelensky.

Os números foram avançados pelo presidente ucraniano no seu último discurso nacional; contudo, não foram confirmados de forma independente.