Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“The Guardian” – EUA avisam que gasoduto Nord Stream 2 não será aberto se a Rússia invadir a Ucrânia

O gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha não irá ser aberto se as forças militares do Kremlin invadirem a Ucrânia, anunciou o Departamento de Estado norte-americano.

O porta-voz Ned Price afirmou ontem à noite que a Administração Biden está “a trabalhar com a Alemanha” para garantir como pode suportar a perda do gasoduto, numa altura em que aumenta a tensão com a Rússia.

“Quero ser muito claro: se a Rússia invadir a Ucrânia de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não avançará”, sublinhou Price em declarações à National Public Radio.

“Não vou entrar em pormenores. Vamos trabalhar com a Alemanha para garantir que não avança”, reforçou.

“Reuters” – Novo presidente de Itália não será eleito esta quinta-feira, diz Matteo Renzi

O antigo primeiro-ministro italiano Matteo Renzi afirmou que não se espera que um novo presidente seja eleito esta quinta-feira.

Contudo, o antigo governante acredita que os blocos de centro-esquerda e centro-direita deverão chegar a um acordo sobre um nome já amanhã, sexta-feira.

Os legisladores não elegeram um novo Chefe de Estado no terceiro dia de candidaturas na quarta-feira, dado que não surgiu nenhum candidato consensual para substituir o Presidente cessante Sergio Mattarella.

“Reuters” – Medvedev exorta a conversações diplomáticas com os EUA para resolver impasse com a Ucrânia

O antigo presidente Dmitri Medvedev considera que a Rússia e os Estados Unidos devem apostar na diplomacia para resolver o impasse com a Ucrânia e não aumentar as tensões entre as potências.

As declarações foram publicadas pela agência noticiosa RIA na manhã seguinte a Washington ter entregue um documento com respostas a um conjunto de exigências de segurança que Moscovo fez no ano passado, à medida que mobilizava tropas perto da Ucrânia, alimentando os receios de uma invasão iminente.

A Rússia, que nega ter planeado um ataque, ainda não comentou publicamente o conteúdo das respostas escritas dos EUA.