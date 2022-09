Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Reino Unido. Truss e Kwarteng reúnem-se com fiscalizador perante caos no mercado

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, e o seu ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, vão reunir-se com o diretor do órgão fiscal independente do Reino Unido esta sexta-feira, numa tentativa de o Governo tranquilizar os mercados financeiros após dias de caos desencadeados pelo plano de cortes de impostos.

Na semana passada, Kwarteng anunciou uma série de impostos mais baixos para as pessoas com elevados rendimentos num comunicado fiscal que não foi acompanhado por previsões do Escritório de Responsabilidade Orçamentária e que causou turbulência nos mercados devido à preocupação dos investidores sobre como o governo financiaria a medida.

A turbulência do mercado levou o Banco da Inglaterra a intervir com a compra de títulos de emergência para proteger os fundos de pensão de um colapso parcial.

“The Guardian” – EUA anunciam ajuda ao Pacífico, enquanto tentam combater a influência da China na região

Os EUA fornecerão 810 milhões de dólares adicionais em apoio aos países insulares do Pacífico e reconhecerão as Ilhas Niue e Cook como Estados soberanos.

As medidas fazem parte do esforço do país para intensificar o seu envolvimento na região após a crescente presença da China no Pacífico, e foram anunciadas pelo presidente Joe Biden na quinta-feira, na primeira Cimeira EUA-Pacífico em Washington, que reuniu líderes de mais de uma dúzia de países insulares do Pacífico naquele país.

Biden disse aos líderes que os EUA estão comprometidos em reforçar a sua presença no Pacífico, principalmente porque a região enfrenta a “ameaça existencial” das alterações climáticas, justificando a alocação de 130 milhões, do total do pacote, para combater os seus efeitos.

“France 24” – “Perigo para o regime?” Rússia enfrenta protestos contra mobilização de minorias étnicas

A Rússia está a assistir a uma vaga de manifestações em regiões com largas populações de minorias étnicas contra a “mobilização parcial” do presidente Vladimir Putin.

Analistas dizem que essa abordagem está a minar a legitimidade do Kremlin entre estes grupos e provavelmente dará à Rússia soldados pouco motivados para sua guerra contra a Ucrânia.

Na região do Daguestão caucasiano da Rússia, perto da fronteira com a Geórgia, os manifestantes conseguiram bloquear o tráfego em 25 de setembro. Na região ártica de Yakutia, no nordeste da Sibéria, manifestantes reuniram-se na capital regional Yakutsk para realizar danças tradicionais – enquanto gritavam “não à guerra!” e “não ao genocídio!”