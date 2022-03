Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Zelensky pede novas e duras sanções ao Kremlin em resposta à invasão da Ucrânia

O presidente da Ucrânia defendeu esta quinta-feira, perante o parlamento da Austrália, que a Rússia deve ser responsabilizada pelos erros que cometeu no passado.

Volodymyr Zelensky alertou que um cenário de fracasso da punição do Moscovo pode encorajar outros países a travar uma guerra contra os seus vizinhos.

“Se não detivermos a Rússia agora, se não responsabilizarmos a Rússia, então alguns outros países do mundo que estão ansiosos por uma guerra semelhante contra os seus vizinhos decidirão que tais coisas também são possíveis para eles”, afirmou Zelensky num discurso em vídeo, no qual apela à adoção de novas e duras sanções ao Kremlin.

“Interfax” – Correio da Rússia deixa de processar encomendas para a Polónia e Dinamarca

O serviço de correios da Rússia anunciou que deixou de aceitar encomendas para envio para a Polónia e Dinamarca, disse a empresa.

“A Dinamarca suspendeu o processamento de envios da Rússia e para a Rússia, pelo que os Correios russos suspenderam a aceitação de envios para a Dinamarca”, justificou a empresa, adiantando que a decisão de suspender esse serviço para Polónia se à “ausência de soluções logísticas por parte da Poczta Polska”.

Na segunda-feira, os correio da Rússia também deixou de aceitar envios para a Suécia na segunda-feira, depois de o PostNord ter anunciado a suspensão dos serviços postais com a Rússia.

“The Guardian” – Kiev envia 45 autocarros para evacuação de Mariupol

O governo ucraniano anunciou o envio de 45 autocarros para evacuar civis da cidade sitiada de Mariupol.

Nesta altura, 17 autocarros já partiram de Zaporizhzhia para Mariupol, a cerca de 220 quilómetros (136 milhas) a noroeste de Mariupol.

“Esta noite, recebemos uma mensagem do Comité Internacional da Cruz Vermelha que adianta que a Federação Russa confirma a sua disponibilidade para abrir o acesso do comboio humanitário à cidade de Mariupol com trânsito pela cidade de Berdiansk”, revelou a governante.