Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Rússia lança ‘Batalha do Donbas’ na frente oriental

A Rússia lançou uma ofensiva, há muito esperada pelos ucranianos, na frente oriental. Os militares ucranianos descrevem que esta é a segunda fase do conflito armado, em que os russos estão a tentar quebrar as defesas montadas pela Ucrânia nas principais linhas da frente.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelidou então esta ofensiva como “A Batalha do Donbas” no leste, com grande parte do exército russo a abandonar outras cidades para se dedicar à conquista da região, faltando apenas a queda da cidade de Mariupol, que parece não se render.

“The Guardian” – Da prorrogação ao partygate: 1.000 dias de Boris Johnson enquanto primeiro-ministro

Marcam-se hoje 1.000 dias desde que Boris Johnson iniciou os trabalhos em Downing Street, a 24 de julho de 2019. Se Johnson vai ficar conhecido para toda a história do Reino Unido como o primeiro-ministro que conseguiu, finalmente, avançar com o Brexit (ao fim de dois primeiros-ministros), fica também conhecido pelos escândalos.

Num dos muitos exemplos dados pela publicação, o primeiro problema de Boris Johnson foi a tentativa “ilegal” de suspender o parlamento no mês seguinte a entrar em funções, quando o Brexit ainda era um assunto a ser discutido. A tentativa de suspensão durante cinco semanas, num conselho dado à rainha, não foi bem visto.

A resposta lenta a um Brexit demorado também está entre os erros cometidos pelo primeiro-ministro, numa altura em que se esperava que as negociações já tivessem terminadas. A grande maioria dos dias ficou marcado pela pandemia de Covid-19, em que Boris se atrapalhou nas próprias palavras e teve de voltar com elas atrás.

“The Guardian” – Macron não fala com Putin desde descoberta do massacre em Bucha

O presidente francês deixou de dialogar com o seu homólogo russo depois da descoberta do massacre em Bucha. Apesar da guerra ter seguido um rumo distinto face ao perspetivado por Emmanuel Macron, o presidente francês não nega novas conversas no futuro.

Sobre uma possível visita a Kiev, seguindo o exemplo de alguns líderes europeus, Macron sustentou que quer voltar à capital ucraniana mas que não o precisa de fazer neste momento – quando existe uma guerra – para demonstrar apoio. Assim, o presidente francês revelou que já conversou mais de 40 vezes com Zelensky desde o início do conflito.