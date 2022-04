Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Ucrânia recebe mais aviões e peças para reparação de aeronaves, revela Pentágono

As Forças Armadas ucranianas receberam mais aeronaves e peças para reparação dos aviões danificados na guerra, revelou ontem o porta-voz do Pentágono.

Contudo, John Kirby não facultou informaçõe sobre quais os países que forneceram essas aeronaves, apesar de assegurar que a Ucrânia tem agora mais aviões de combate prontos para combate do que há duas semanas.

Quase dois meses desde o início da guerra, a Ucrânia continua a desafiar as expectativas dos aliados e peritos militares, mantendo a sua força aérea operacional e apostando na reparação das aeronares danificadas.

“The Guardian” – Corredor humanitário para resgate de mulheres, crianças e idosos de Mariupol acordado para hoje

A vice-primeira-ministra da Ucrânia anunciou na plataforma Telegram que foi acordado para esta quarta-feira a criação de um corredor humanitário para o resgate de mulheres, crianças e idosos da cidade sitiada de Mariupol.

“Dada a situação humanitária catastrófica em Mariupol, é nesta direcção que centraremos hoje os nossos esforços. Conseguimos acordar antecipadamente um corredor humanitário para mulheres, crianças e idosos”, revelou Iryna Vereshchuk.

Os civis foram informados que deverão às reunir-se às 14h locais para se juntarem à coluna que seguirá para Zaporizhzhia via Berdyansk.

“The Guardian” – Ataques no Donbass intensifica-se, segundo o ministério da Defesa do Reino Unido

O mais recente relatório dos serviços secretos britânicos refere que a presença militar da Rússia na fronteira oriental da Ucrânia continua a aumentar, bem como os combates no Donbass.

“É provável que a atividade aérea russa no norte da Ucrânia se mantenha baixa desde a sua retirada do norte de Kiev. Contudo, ainda existe o risco de ataques contra alvos prioritários em toda a Ucrânia”, é referido no documento.

O relatório indica ainda que “os ataques russos a cidades em toda a Ucrânia mostram a sua intenção de tentar perturbar o deslocamento de reforços e armamento ucraniano para o leste do país”.