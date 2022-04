Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“The Guardian” – Forças russas avançam em Kramatorsk, diz ministério da Defesa britânico

As forças russas dirigem-se a Kramatorsk, em Donetsk, com Vladimir Putin a tentar demonstrar “êxitos significativos” antes das celebrações do Dia da Vitória, de acordo com os serviços de inteligência do Reino Unido.

“A Rússia provavelmente deseja demonstrar êxitos significativos antes das celebrações anuais do Dia da Vitória de 9 de maio. Isto pode estar relacionado com a rapidez e a força com que tentam conduzir operações até esta data”, refere o ministério da Defesa britânico no seu último relatório.

“Os elevados níveis de atividade aérea russa perduram à medida que a Rússia tenta assegurar apoio aéreo junto à ofensiva na Ucrânia oriental, para suprimir e destruir as capacidades de defesa aérea ucranianas”, é ainda explicado no relatório dos serviços secretos.

“Reuters” – Membros do G20 condenam agressão russa à Ucrânia

Ontem, quarta-feira, altos funcionários do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá abandonaram os representantes da Rússia numa reunião do G20, em Washington, muitos membros falaram para condenar a guerra de Moscovo na Ucrânia, expondo profundas divisões no bloco das principais economias.

O Ministro das Finanças indonésio, Sri Mulyani Indrawati, que presidiu à reunião dos representantes da pasta das Finanças do G20, reconheceu que o organismo enfrenta desafios sem precedentes, apelando à cooperação entre os membros do grupo.

“Esta é uma situação extraordinária”, afirmou Indrawati perante os jornalistas à margem do encontro, sublinhando que esta “não é uma situação normal, mas sim uma situação muito dinâmica e desafiante”.

“Reuters” – Xangai mantém restrições pandémicas devido a aumento de infeções

As autoridades de Xangai revelaram esta quinta-feira que vão manter as restrições rigorosas devido ao aumento de casos fora das áreas de quarentena, mesmo nos distritos que conseguiram reduzir totalmente a transmissão do vírus.

A decisão foi anunciada depois de funcionários de saúde especularem que a região iria regressar à normalidade, tendo em conta que os números mais recentes apontavam para uma diminuição efetiva das transmissões.

Os residentes da área central de Jingan, que ascendem a 1 milhão, vão ficar impossibilitados de sair das suas casas até as autoridades avançarem indicações contrárias.