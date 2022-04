Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“The Guardian” – Não haverá corredores humanitários esta sexta-feira na Ucrânia

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, anunciou na plataforma Telegram que, esta sexta-feira, não serão abertos corredores humanitários no país, novamente por questões de segurança.

“Devido ao perigo nas rotas de hoje, dia 22 de abril, não haverá corredores humanitários. Apelo a todos aqueles que estão à espera do resgate: tenham paciência (…)”, escreveu a governante.

Esta semana ficou marcada por um impasse na criação de vias seguras de resgate de civis, com a governante a justificar a suspensão dos corredores humanitários durantes três dias igualmente por questões de segurança.

Contudo, ontem, quinta-feira, quatro autocarros transportaram 80 pessoas até à cidade ucraniana de Zaporizhzhia.

“Reuters” – Vidas dos residentes encurralados em Mariupol estão nas mãos de Putin, diz autarca

Vadym Boichenko, presidente da Câmara de Mariupol, afirmou ontem que as imagens de satélite de valas comum eram a prova de que as forças russas estão a enterrar corpos para tentar ocultar o número de vítimas mortais dos ataques.

“É importante perceber que as vidas que ainda lá estão encontram-se nas mãos de apenas uma pessoa – Vladimir Putin. E todas as mortes que irão acontecer a partir de agora estarão também nas suas mãos”, referiu Boichenko numa entrevista à “Reuters”.

Nas palavras de Boichenko, apenas o presidente russo pode decidir o destino dos cem mil civis retidos naquela cidade portuária da Ucrânia, devastada pelos sucessivos ataques perpretrados pelas forças militares do Kremlin.

Putin reivindicou durante a manhã de ontem a tomada de Mariupol, após quase dois meses de cerco.

“The Guardian” – UE insta população a conduzir menos e a trabalhar a partir de casa para reduzir a dependência do petróleo e do gás russos

A União Europeia está a pedir à população do bloco para adotar novos comportamentos de forma a reduzir a dependência do petróleo e do gás russos, apelando a que se conduza menos, baixe o ar condicionado e se dê preferência ao trabalho a partir de casa – três dias por semana.

Elaboradas em conjunto com a Agência Internacional de Energia, as referidas medidas permitem às famílias poupar em torno de 500 euros por ano, em média, segundo a Comissão Europeia.

“As pessoas em toda a Europa ajudaram a Ucrânia, fazendo doações ou ajudando diretamente os refugiados, e muitos gostariam de fazer mais. A maioria das famílias está também a deparar-se com contas de energia mais elevadas devido à crise energética exacerbada pela guerra. Utilizar menos energia não é apenas uma forma imediata de os europeus reduzirem as suas contas, mas também apoiar a Ucrânia, reduzindo a necessidade de petróleo e gás russos, ajudando assim a reduzir os fluxos de receitas que financiam a invasão”, explicam as duas entidades.