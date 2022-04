Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Grupos de direitos humanos alertam para discurso de ódio depois de Musk comprar Twitter

O discurso de ódio no Twitter está entre as mais recentes preocupações de vários grupos de direitos humanos, que alertaram para o risco de propagação de conteúdos desse teor depois de Elon Musk, que se classifica como defensor da “liberdade de expressão abosoluta”, ter comprado a plataforma.

Na opinião do multimilionário, o Twitter precisa de se tornar um fórum genuíno para a liberdade de expressão, que é “a base de uma democracia funcional”.

“Independentemente de quem é proprietário do Twitter, a empresa tem responsabilidades em matéria de direitos humanos no sentido de respeitar os direitos das pessoas em todo o mundo que confiam na plataforma. Mudanças nas suas políticas, características e algoritmos, grandes e pequenos, podem ter impactos desproporcionados e por vezes devastadores, incluindo a violência offline”, comentou Deborah Brown, investigadora e defensora dos direitos digitais na Human Rights Watch.

“A liberdade de expressão não é um direito absoluto, e é por isso que o Twitter precisa de investir nos esforços para manter os seus utilizadores mais vulneráveis em segurança na plataforma”, disse ainda Brown.

“Reuters” – Pequim submete 20 milhões de pessoas a testes à covid-19 para evitar novo confinamento

Cerca de 20 milhões de residentes em Pequim serão submetidos a testes à covid-19, numa altura em que as autoridades da capital chinesa tentam conter um novo surto, evitando, assim, medidas de contenção adicionais, como um novo período de confinamento.

Os centros comerciais de Pequim registaram uma afluência anormal, com as pessoas a tentarem abastecer-se o máximo possível perante o risco de verem adotadas mais medidas restritivas.

As autoridades começaram a realizar ontem os testes no distrito mais populoso da cidade, Chaoyang. Esta terça-feira, 16 milhões de pessoas deverão ser testadas, de acordo com o plano delineado recentemente pelas autoridades sanitárias.

“Reuters”- Lavrov alerta para “risco sério e real de guerra nuclear”

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou a NATO de se envolver numa guerra por procuração contra a Rússia ao fornecer armamento à Ucrânia, alertando para um risco sério e real de guerra nuclear.

Em declarações à estação televisiva estatal, o chefe da diplomacia Rússia deixou transparecer uma escalada da retórica russa e, quando questionado sobre a importância de evitar a Terceira Guerra Mundial e se a situação atual era comparável à Crise dos Mísseis Cubanos de 1962, Lavrov afirmou que “os riscos são agora consideráveis”.

“Eu não gostaria de elevar artificialmente esses riscos. Muitos gostariam que isso acontecesse. O perigo é grave, real. E não devemos subestimá-lo”, disse o braço direito de Putin