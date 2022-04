Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Ucrânia controla grande parte do seu espaço aéreo, de acordo com o Reino Unido

As forças militares ucranianas estão a conseguir manter o controlo da maior parte do espaço aéreo do país, de acordo com o Ministério da Defesa britânico, que assegura que a Rússia não conseguiu destruir eficazmente a Força Aérea da Ucrânia nem suprimir as suas defesas aéreas.

“A Rússia tem um acesso aéreo muito limitado ao norte e oeste da Ucrânia, limitando as ações ofensivas a ataques profundos com armas de reserva”, é referido no mais recente boletim dos serviços de inteligência do Reino Unido.

De acordo com a mesma entidade, “a atividade aérea russa concentra-se principalmente no sul e leste da Ucrânia, prestando apoio às forças terrestres russas”.

“Reuters” – Líder deposta de Myanmar, Suu Kyi, condenada a mais cinco anos de prisão por corrupção

Aung San Suu Kyi, antiga líder de Myanmar e Prémio Nobel da Paz, foi condenada esta quarta-feira a cinco anos de prisão após ter sido considerada culpada no primeiro de 11 casos de corrupção por um tribunal militar do país.

Laureada com o Prémio Nobel e figura proeminente da oposição ao regime militar, Suu Kyi foi acusada de, pelo menos, 18 delitos com penas máximas combinadas de quase 190 anos de prisão, uma decisão que bloqueia qualquer tentativa de regresso à vida política.

O juiz responsável terá anunciado o veredicto sem qualquer explicação, de acordo com uma fonte consultada pela “Reuters”, que pediu anonimato dado que o julgamento decorreu à porta fechada, com informação restrita.

“Reuters” – Mercedes-Benz espera que inventário permaneça elevado no segundo trimestre apesar da escassez de chips

A Mercedes-Benz admite que o seu inventário permaneça elevado no segundo trimestre devido aos constrangimentos decorrentes da crise global da cadeia de abastecimento, que afeta diretamente o sector automóvel devido à escassez de chips.

“Há um número bastante elevado de veículos bloqueados (…)”, comentou o Director Financeiro, Harald Wilhelm, durante uma conversa com analistas esta quarta-feira, no rescaldo da apresentação dos resultados do primeiro trimestre.

Embora a estratégia de preços elevados da empresa esteja em parte relacionada com a escassez de produtos, a empresa poderia ter vendido mais veículos no primeiro trimestre sem fazer baixar os preços, de acordo com Wilhelm.