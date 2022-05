Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Hungria não vai apoiar sanções ao petróleo e gás russos

A Hungria não apoiará sanções que tornem impossível o envio de petróleo e gás russos para a Hungria, garantiu esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros Peter Szijjarto.

De acordo com Szijjarto, o envio de petróleo russo através do oleoduto Druzhba representavam cerca de 65% do petróleo de que a Hungria necessitava, não havendo rotas alternativas de abastecimento.

“Politico” – Supremo Tribunal dos EUA poderá reverter direito ao aborto

O Supremo Tribunal dos EUA votou provisoriamente a anulação do processo Roe v. Wade, a decisão histórica que legalizou o aborto a nível nacional na América, de acordo com um documento escrito pelo Juiz Samuel Alito, que circulou no interior do tribunal e obtido pelo “Politico”.

Segundo a mesma publicação, o projeto é um repúdio total e inflexível da decisão de 1973 que garantiu a proteção constitucional federal dos direitos ao aborto e uma decisão subsequente de 1992 – Planned Parenthood v. Casey. “Roe estava terrivelmente errado desde o início”, escreveu Alito.

“Reuters” – Mais de duas centenas de civis ainda estão retidos em siderurgia de Mariupol

O presidente da câmara de Mariupol avançou hoje que mais de 200 civis ainda se encontram nas instalações da siderurgia Azovstal.

Segundo Vadym Boychenko, a cidade portuária no sul da Ucrânia, que tem estado sob ocupação das forças militares do Kremlin, ainda alberga cem mil pessoas.