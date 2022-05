Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – União Europeia planeia embargo faseado ao petróleo russo e banir mais bancos

Ursula von der Leyen anunciou esta manhã que a Comissão Europeia vai propor um embargo faseado ao petróleo russo e a produtos refinados depois do país de Vladimir Putin depois da invasão da Ucrânia. A UE vai ainda sancionar mais bancos russos e bloquear o acesso de emissoras russas às ondas de rádio europeias.

O objetivo destas medidas é aumentar o isolamento de Moscovo com a União Europeia. No entanto, todo o plano ainda tem de ser acordado entre os 27 estados-membros para entrar em vigor.

Este novo bloqueio pode vir a apresentar problemáticas no futuro da União Europeia, uma vez que o bloco é fortemente dependente de energia russa e tem de encontrar alternativas fiáveis que permitam o abastecimento correto.

“The Guardian” – Semanas de horror em Azovstal debaixo de fogo russo

Durante semanas a fio, a população de Mariupol foi obrigada a esconder-se na fábrica de Azovstal, mesmo com a entrada e bombardeamentos dos russos. Alguns civis que encontraram abrigo em Azovstal começaram a sair do esconderijo após as tropas russas suspenderem os ataques e foram levadas em segurança para Zaporíjia.

Mas se 100 cidadãos foram salvos dos bunkers, ainda existem civis presos com vários militares ucranianos.

Os que se encontram presos em Azovstal vão ser libertados e acompanhados até segurança durante esta semana, após a Ucrânia e a Rússia terem chegado a um acordo temporário.

“Reuters” – Pequim suspende transportes públicos à medida que casos de Covid crescem

A capital chinesa encerrou várias estações de metro e bloqueou várias rotas de autocarro esta quarta-feira para impedir a propagação de Covid-19 e evitar o que está a acontecer em Xangai, onde milhões de residentes estão em confinamento.

Pequim encerou mais de 40 estações de metros, o equivalente a um décimo da rede e 158 autocarros. A maioria do bloqueio está a acontecer no distrito de Chaoyang, considerado o epicentro do surto atual na capital chinesa.

A cidade com 22 milhões de pessoas já procedeu ao encerramento de escolas, empresas e edifícios residenciais em zonas de elevado risco. Muitos cidadãos estão a abastecer-se com produtos do supermercado caso se verifique um novo bloqueio total.