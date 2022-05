Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Presidente da Ucrânia apela a tréguas para resgatar civis encurralados debaixo de siderurgia em Mariupol

Vários civis na Ucrânia, incluindo mulheres e crianças, terão de ser retirados de bunkers localizados naquela que é a última resistência ucraniana em Mariupol, disse esta quinta-feira Volodymyr Zelensky, à medida que as forças russas fazem notar mais a sua presença através de novos ataques.

Dado que não conseguiu capturar a capital Kiev nas primeiras semanas da guerra que já matou milhares de pessoas, a Rússia acelerou os seus ataques no sul e leste da Ucrânia.

“Reuters” – Ómicron tão severa como as variantes anteriores do SARS-CoV-2, diz novo estudo

A variante Ómicron do vírus que causa a Covid-19 é tão grave como as variantes anteriores, ao contrário das suposições feitas em estudos anteriores de que era mais transmissível mas menos grave, de acordo com um novo estudo realizado nos Estados Unidos.

“Constatámos que os riscos de hospitalização e mortalidade eram quase idênticos entre períodos”, disseram quatro dos cientistas que conduziram o estudo, que foi realizado tendo por base dados de 130.000 pessoas com covid-19.

“The Guardian” – 200.000 crianças de Donetsk e Lugansk chegaram à Rússia desde o início da guerra

Cerca de 200.000 crianças das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk chegaram à Rússia desde que a guerra começou, no dia 24 de fevereiro, segundo a agência noticiosa russa “RIA”

“No total, 199.700 crianças atravessaram a fronteira estatal russa no início do conflito, incluindo 2.100 durante o último dia”, apurou a agência junto de um representante dos serviços de emergência russos.