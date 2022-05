Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – “Vamos ganhar”, diz Zelensky no dia da celebração russa da vitória na Segunda Guerra Mundial

Volodymyr Zelensky disse esta segunda-feira que a Ucrânia vai ganhar a guerra que a Rússia iniciou no país no dia 24 de fevereiro, sublinhando que Kiev não irá ceder qualquer parte do território.

“No Dia da Vitória sobre o nazismo, estamos a lutar por uma nova vitória. O caminho para tal é difícil, mas não temos dúvidas de que venceremos”, disse o presidente ucraniano.

“Reuters” – 60 civis morreram em ataque russo a escola em Bilohorivka

O Presidente ucraniano confirmou que dezenas de pessoas perderam a vida no bombardeamento russo a uma escola em Bilohorivka, no leste da Ucrânia, no sábado.

“Como resultado de um ataque russo em Bilohorivka, na região de Lugansk, cerca de 60 pessoas foram mortas, civis, que simplesmente se esconderam na escola, ao abrigo dos bombardeamentos”, disse Zelensky no seu discurso em vídeo.

“Reuters” – Europa lança primeira SPAC centrada na produção de fármacos complexos

A primeira SPAC europeia para a aquisição de empresas que fabricam medicamentos para a indústria biotecnológica e farmacêutica foi lançada esta segunda-feira, estando em causa planos de angariação de 150 milhões de euros.

Denominada eureKING, a nova empresa deverá ser listada na Euronext Paris, tendo sido já identificadas cerca de 40 fabricantes de tratamentos de terapias celulares e genéticas, ou bioterapêuticas vivas.