Revista de imprensa internacional: as notícias que estão a marcar a atualidade global

“Reuters” – Alemanha prepara plano de crise energética para cenário de fim abrupto do fornecimento de gás russo

Berlim estará a redigir um plano de crise energética antecipando a interrupção súbita do fornecimento de gás russo, que inclui um pacote de emergência que deverá incluir a tomada de controlo de empresas importantes do país, apurou a “Reuters” junto de três pessoas familiarizadas com o assunto.

A estratégia em questão, que está a ser delineada pelo Ministério dos Assuntos Económicos, é reveladora do estado de alerta vivido no país, cuja produção de aço, plásticos e automóveis depende desse fornecimento.

“The Guardian” – Von der Leyen saúda os “progressos” feitos com a Hungria na discussão sobre o embargo petrolífero russo

A presidente da Comissão Europeia apontou o “progresso” feito durante as conversações com o primeiro-ministro húngaro sobre o embargo ao petróleo da Rússia, dado que Viktor Orbán tem resistido aos planos de Bruxelas para esse cenário.

“A discussão desta noite com o PM Viktor Orbán foi útil para esclarecer questões relacionadas com sanções e segurança energética”, é possível ler numa publicação feita na página de Twitter de Von der Leyen.

“The Guardian” – Ucrânia pede ajuda para desbloquear os portos do país e prevenir crise alimentar global

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, instou a comunidade internacional a tomar medidas imediatas para pôr fim a um bloqueio russo aos portos do seu país, a fim de permitir o transporte de trigo e evitar uma crise alimentar global.

“Sem as nossas exportações agrícolas, dezenas de países em diferentes partes do mundo já se encontram à beira da escassez de alimentos. E, com o tempo, a situação pode tornar-se absolutamente terrível”, disse Zelensky pouco tempo depois de o principal porto de Odessa para a exportação de produtos agrícolas do Mar Negro ter sido atingido por mísseis.