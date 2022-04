Revista de imprensa nacional: as notícias que estão a marcar esta quinta-feira

Com a Europa a debater-se com uma crise energética que continua a empurrar a inflação para máximos nunca vistos na zona euro, o Banco Central Europeu divulga esta quinta-feira ata da sua reunião de março, onde foi reforçada a intenção de apoiar a recuperação económica, mas os efeitos cada vez mais fortes nos preços mereceram atenção redobrada. O dia fica também marcado pela apresentação do Programa do Governo no Parlamento.