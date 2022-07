Revista de imprensa nacional: as notícias que estão a marcar esta segunda-feira

O problema não está no aumento dos salários, anunciado pelo governo, mas sobretudo na penalização e na carga fiscal que recaem sobre os trabalhadores e empresas, destaca Luís Miguel Ribeiro, o presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP). Ouça a entrevista de Nuno Braga, jornalista do JE, no podcast “Conversas com Norte”.