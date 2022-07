Revista de imprensa nacional: as notícias que estão a marcar esta sexta-feira

Jornal Económico

Luís Campos e Cunha: “Tipicamente, este Governo tende a adotar políticas de remédios”

BCE sobe juros e anuncia novo mecanismo para proteger países do euro

Acionistas do BES e Banif deixam de pagar comissões aos bancos

Jornal de Negócios

Portugal cumpre critérios para aceder a escudo do BCE

Empresas só receberam 11 milhões de euros do PRR

Energia ajuda PSI a minimizar degradação das contas

Expresso

Hospitais sem proteção contra vagas de calor

Mário Ferreira usou Malta para ‘ganhar’ três milhões

Geórgia é o novo destino para barrigas de aluguer

Público

Crise na Europa. Até onde subirão as taxas de juro?

O que é feito de si? A ex-vocalista do Mler Ife Dada é campeão de jiu-jitsu

Advogados com ligações à Comunidade Israelita do Porto lucram com sefarditas

Inevitável

Confederação dos Agricultores: “o problema da seca só se minimiza com pequenas charcas, pequenas barragens”

Ivo Rosa mandou apagar emails no caso das golas inflamáveis

Diário de Notícias

BCE promete proteger os fracos, mas alemães já criam problemas

André Coelho Lima: “Talvez tenhamos ido demasiado longe ao acabar com os debates quinzenais”

Jornal de Notícias

Hospitais do Algarve triplicam vencimento a médicos que adiem as férias neste verão

Serviço de TVDE cada vez pior e com pouca fiscalização

Água. Reservas no vermelho em 22 albufeiras

Correio da Manhã

Prestações disparam na habitação e consumo

Morreu a mulher mais velha do país

MP investiga passado de Isabel dos Santos. Fortuna do petróleo viaja por Portugal

A Bola

Benfica. Fredrik Aursnes em lista de espera

Porto. Marchesin emprestado ao Almeria

Record

Benfica. Aursnes negociado

Sporting. Matheus Nunes no topo salarial

FC Porto. Zaracho para fechar

O Jogo

Benfica. Schmidt quer um médio

Porto. Adeus, Marchesin