Revista norte-americana de viagens inclui Madeira e Açores no ranking de melhores ilhas do mundo

A revista americana ‘Travel+Leisure’ divulgou dois rankings das melhores ilhas da Europa e do mundo, nos quais a Madeira e os Açores marcam presença.

No que diz respeito ao ranking europeu, que compreende 20 ilhas europeias, os Açores estão na quarta posição e a Madeira assenta no sexto lugar, ultrapassando Creta, Corfu e Santorini na Grécia, Capri em Itália, Maiorca em Espanha e a Córsega em França. Na primeira posição ficou a ilha de Ischia, em Itália.

“Há poucas coisas mais deliciosas do que tomar uma bebida gelada enquanto descansa em uma ilha remota, especialmente quando também envolve ganhar um carimbo europeu no passaporte” lê-se no artigo da Travel+Leisure.

Quanto ao ranking mundial, que contabiliza 25 ilhas, os Açores aparecem colocados no 13º lugar, ultrapassando, por exemplo, Phu Quoc, no Vietname, Moorea na Polinésia francesa e também Ibia, em Espanha. A Madeira agarra a 19ª posição, à frente de Creta, na Grécia, e do Hawai, nos Estados Unidos. A ilha de Ischia também se encontra em primeiro lugar no ranking mundial, seguida das Maldivas, Bali, na Indonésia, e Mílos, na Grécia.

“Aos olhos dos leitores da Travel + Leisure, as melhores ilhas do mundo prometem muito mais do que águas cristalinas, costas dramáticas e praias imaculadas”, refere a Travel+Leisure.

A avaliação para ambos os rankings foi feita com base nas avaliações dos leitores da revista, os quais avaliam as experiências de viagens ao redor do mundo, desde atividades e pontos turísticos, atrações naturais e praias, comida, simpatia, entre outros aspetos.