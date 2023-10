“Em breve, será disponibilizada uma gama completa de outros produtos de investimento, incluindo serviços de Robo-advisor, fundos mútuos, obrigações e uma plataforma de negociação mais sofisticada para investidores experientes”, avança a Revolut.

23 Outubro 2023, 15h08

A Revolut acrescentou ações de mais de 70 empresas europeias cotadas na bolsa à sua oferta de investimento em Portugal. Os serviços de investimento no Espaço Económico Europeu (EEE) são prestados pela Revolut Securities Europe UAB (Revolut).

“Com acesso a mais de 70 ações cotadas na bolsa europeia, mais de 2.200 empresas cotadas nos EUA e mais de 150 fundos de índices cotados (ETFs), os utilizadores podem verificar o desempenho dos seus investimentos em tempo real com listas de observação ao vivo, gráficos de trading e notícias do mercado – tudo na app Revolut”, revela a empresa em comunicado.

Nas próximas semanas, serão adicionadas mais ações portuguesas, francesas, italianas e espanholas.

Na Revolut, os investimentos em empresas cotadas em bolsa na Europa são acessíveis com o montante mínimo de investimento de um euro. “A negociação será livre de comissões dentro dos limites permitidos pelo plano de subscrição”, revela a empresa.

Uma vez ultrapassado o limite gratuito, será aplicada uma taxa variável sobre cada transação de 0,25% (0,12% para Ultra), no mínimo de um euro. A Revolut também aplica uma taxa de custódia de 0,12% ao ano sobre o valor de mercado dos ativos do utilizador, cobrada mensalmente.

“Tal como acontece com as ações e comos ETFs (exchange-traded fund, ou fundo de índice) cotados nos EUA, a negociação de ações europeias será isenta de comissões dentro dos limites permitidos”, sublinha a Revolut.

A Revolut continua assim “a expandir a sua oferta de investimento, na sequência da expansão das ações e ETFs cotados nos EUA em todo o EEE em 2023”, lê-se no comunicado da app financeira com mais de 35 milhões de clientes em todo o mundo.

Além disso, os clientes Revolut também podem agora efetuar compras recorrentes, revela a empresa. “Esta opção permite comprar ações ou ETFs a uma hora e frequência predefinidas – diária, semanal ou mensal. As compras recorrentes podem ajudar os investidores a reduzir o impacto da volatilidade dos preços a curto prazo e permitir-lhes comprometerem-se a investir regularmente”.

Citada no comunicado, Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEE), diz que estão a “tornar o espaço de investimento mais acessível a todos, começando a acrescentar algumas das maiores empresas europeias cotadas na bolsa à nossa plataforma de negociação (…). Da Adidas à Zalando, os nossos clientes podem agora investir em nomes europeus bem conhecidos e, em breve, iremos alargar ainda mais esta lista”.

“Em breve, será disponibilizada uma gama completa de outros produtos de investimento, incluindo serviços de Robo-advisor, fundos mútuos, obrigações e uma plataforma de negociação mais sofisticada para investidores experientes”, avança a Revolut.