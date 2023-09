Economista diz que a próxima recessão terá origem na crise energética causada pela invasão da Ucrânia. “Esta não é a recessão com origem no BCE, como alguns querem fazer crer”, disse.

22 Setembro 2023, 15h00

Ricardo Reis, especialista em macroeconomia e economia monetária e financeira, afirma que “a próxima recessão, que poderá começar em 2024, tem origem na crise energética espoletada pela invasão da Ucrânia”.

O especialista e professor na London School of Economics and Political Science, esteve presente, com mais 80 líderes, no encontro realizado pela Axians, cujo principal objetivo foi debater a origem dos atuais níveis de inflação, a atuação do Banco Central Europeu (BCE) na política monetária e a forte possibilidade de uma recessão europeia em 2024.

Ricardo Reis salienta que “esta não é a recessão com origem no BCE como muitos querem fazer crer. Se o BCE tem alguma responsabilidade é pelo facto de só ter atuado em meados de 2022, quando devia ter começado a implementar medidas de contenção da inflação no último trimestre de 2021”.

