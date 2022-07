Ricky Martin: sobrinho retira acusação de incesto e cantor vence processo

Ricky Martin venceu o caso contra o sobrinho, que o acusou de assédio e de terem mantido relações sexuais. Isto porque Dennis Yadiel Sánchez, de 21 anos, retirou a reivindicação.

De acordo com o portal TMZ, o juiz rejeitou a ordem de restrição temporária que tinha emitido há uma semana.

O cantor participou numa audiência judicial na passada quinta-feira, através de uma videochamada.

Num vídeo divulgado pelo portal TMZ, o artista revela que as últimas duas semanas foram “bastante complicadas”.

Nele diz: “Estou hoje à frente das câmaras porque preciso mesmo de falar, de maneira a começar o meu processo de cura. Durante duas semanas não me foi permitido defender-me, porque estava a seguir os procedimentos a que a lei me obrigou, até estar frente a um juiz. Graças a Deus que ficou provado que as acusações eram falsas. Vou dizer-vos a verdade. Tem sido muito doloroso, devastador para mim, para a minha família, para os meus amigos. Não desejo isto a ninguém. À pessoa que fez estas acusações sem sentido, desejo-te o melhor. E espero que encontre ajuda para começar uma nova vida cheia de amor, verdade, e alegria, e que não magoe mais ninguém. Agora, a minha prioridade é a cura e como é que me curo? Com a música. Mal posso esperar para voltar ao palco. Mal posso esperar para estar à frente das câmaras a entreter, que é o que faço melhor. Obrigada a todos os meus amigos. Obrigada a todos os fãs que acreditaram em mim. Não fazem ideia da força que me deram com cada comentário que deixaram nas redes sociais. Desejo-vos amor e luz e que mantenhamos a mesma força e paixão. Que Deus vos abençoe”.

“A ideia não é apenas falsa, é nojenta”

Dennis Yadiel Sánchez, de 21 anos, tinha dito ser vítima de incesto e agressões por parte do tio.

Após esta informação ter sido tornada pública, o cantor incorria no risco de ser condenado a uma pena de até 50 anos de prisão na sua terra natal, Porto Rico.

O advogado de Ricky Martin, Marty Singer, declarou então à revista “People”: “Infelizmente, a pessoa que fez tais afirmações está a lutar com profundos desafios de saúde mental. Ricky Martin, é claro, nunca esteve – e nunca estaria – envolvido em qualquer tipo de relacionamento sexual ou romântico com o seu sobrinho”.

“A ideia não é apenas falsa, é nojenta. Todos esperamos que esse homem receba a ajuda de que precisa com toda a urgência. Mas, acima de tudo, estamos ansiosos para que este caso terrível seja arquivado assim que um juiz analisar os factos”, acrescentou Marty Singer .