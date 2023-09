A Unidade dos Grandes Contribuintes, uma unidade do fisco especialmente dedicada às grandes empresas e fortunas, representou em 2022 cerca de 44% de toda a receita fiscal, ao atingir um total de 23 mil milhões de euros.

5 Setembro 2023, 07h09

A Unidade do Fisco que se dedica à cobrança de impostos às grandes empresas e fortunas foi responsável por metade de toda a receita fiscal do subsetor do Estado, revela o “JN” esta terça-feira.

Conta o “JN” que apesar do número de contribuintes e empresas considerados “grandes” ter baixado entre 2021 e 2022, a receita arrecadada subiu.

A carga fiscal voltou a aumentar em 2022. Num momento marcado pelo agravamento da inflação, correspondeu a 36,4% do Produto Interno Bruto (PIB), o valor mais elevado de toda a série estatística, que arranca em 2000.

Os maiores contributos para essa evolução vieram do IVA, do IRC, do IRS e das contribuições sociais. Já o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) destacou-se como o único cujas receitas caíram em 2022, por efeito do alívio fiscal decidido pelo Governo para baixar os preços dos combustíveis.