Rio ironiza e diz que atribuição de prémios à administração do Novo Banco é “mais do que justo”

O líder do PSD, Rui Rio, insurgiu-se esta sexta-feira contra a atribuição de prémios ao conselho de administração do Novobanco ao afirmar que, “do ponto de vista do acionista Lone Star é mais do que justo premiar estes gestores”. “Seria justo fazerem também um agradecimento ao Governo, porque sem ele este êxito bancário nunca seria possível”, rematou no Twitter.

Do ponto de vista do acionista Lone Star é mais do que justo premiar estes gestores. Nunca ninguém conseguiu por os contribuintes a ajudar tanto um investidor privado.

Seria justo fazerem também um agradecimento ao Governo, porque sem ele este êxito bancário nunca seria possível. https://t.co/qdyCxojVdk — Rui Rio (@RuiRioPSD) April 22, 2022

As declarações surgem na consequência do anúncio, na quinta-feira, de que o Novobanco atribuiu um prémio de 1,6 milhões de euros à equipa liderada por António Ramalho.

A atribuição de prémios não tem sido bem vista pelo Governo ou pelo Fundo de Resolução. Enquanto o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse que “não parece ser uma boa ideia”, o fundo recusou mesmo pagar os prémios, com o gabinete de João Leão, então ministro das Finanças, a dizer, em maio do ano passado, que “não é adequada a prática de atribuição de prémios de gestão do Novobanco”.