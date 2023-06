O dono do Twitter desafiou o CEO da Meta para uma luta, à qual, Mark Zuckerberg respondeu com “envia-me a localização”. A rivalidade entre os dois tem vindo a crescer desde que Musk adquiriu a rede social.

22 Junho 2023, 16h00

A rivalidade entre o dono do Twitter, Elon Musk e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, é conhecida, mas intensificou-se desde que Musk comprou o Twitter, chegando ao ponto de ambos estarem dispostos a acabar com a “guerra” numa luta num ringue, segundo o jornal “El Economista”.

O que espoletou a mais recente “guerra” entre os dois foi um tweet de Elon Musk, onde se referia a uma nova funcionalidade da rede social Instagram que a torna uma rival do Twitter, afirmando que “tenho a certeza que a Terra mal pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck sem outras opções”.

A verdade é que as coisas não ficaram por aqui e escalaram muito rapidamente, depois de um usuário ter avisado Musk para ter cuidado com Mark Zuckerberg, ao que Musk respondeu “estou pronto para uma luta na jaula se ele for”, referindo-se ao Octógono, onde as lutas de artes marciais acontecem.

Zuckerberg, que por norma costuma ser uma pessoa calma e pouco polémica, respondeu ao dono do Twitter com “envia-me a localização”. De salientar que o CEO da Meta já treina há alguns anos em artes marciais.

Não se sabe se as ameaças são verdadeira ou se a luta vai realmente acontecer, mas circulam rumores na rede social Twitter de que ambos os adversários estão prontos para ir à luta.

Elon Musk tem uma fortuna avaliada em 219 mil milhões de dólares, tendo ocupado o primeiro lugar dos mais ricos do mundo, segundo a lista da Forbes de 2022. Já Mark Zuckerberg ocupa o 20.º da lista com uma fortuna de 56 mil milhões de dólares.