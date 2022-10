Rivian. Produtora de SUVs elétricos dispara mais de 9%

“A poupança condiciona a capacidade de um país de financiar o seu investimento, com impacto na produtividade e no crescimento. Mesmo em períodos económicos desfavoráveis, a existência de poupança interna ajuda os países a lidarem melhor com aqueles efeitos negativos, nomeadamente porque os torna menos dependentes de financiamento externo”, frisou o administrador da CMVM.