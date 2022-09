Robô da Tesla deve ser apresentado esta sexta e pode começar a ser produzido em 2022

Os investidores, consumidores e potenciais trabalhadores da Tesla esperam ver um protótipo de um robô da marca, naquele que será um teste para verificar se o “Optimus” está preparado para trabalhar. O CEO da Tesla, Elon Musk, garante que o negócio de robôs automáticos da empresa vai, no futuro, tornar-se maior que o negócio dos automóveis.

De acordo com a “Reuters”, no evento ‘Al Day’, promovido pela própria empresa, o robô será a grande estrela, sendo que um dos aspetos fundamentais é perceber se consegue responder a situações inesperadas.

É também expectável que Musk aborde o tema da tecnologia de condução autónoma de veículos. Em maio, o empresário disse que a Testa “valeria basicamente zero” se não conseguisse construir viaturas com capacidades que lhe permitissem uma condução inteiramente independente. Ainda assim, as condicionantes legais e as dificuldades ao nível da tecnologia podem ter grande impacto.

O CEO da Tesla fez saber, em agosto de 2021, que a tecnológica norte-americana tem planos para construir robôs humanoides (isto é, com formas humanas). Na realidade, o evento que tem lugar esta sexta-feira estava marcado para o mês de agosto de 2022, mas foi adiado para sexta-feira, de forma a que o protótipo estivesse devidamente preparado. A ideia será começar a produzir robôs possivelmente a partir do próximo ano.