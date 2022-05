Roger Schmidt quer levar para o Benfica dois jogadores que conhece bem do futebol holandês

Roger Schmidt vai ser o treinador do Benfica na próxima temporada e já definiu dois nomes de atletas com os quais gostaria de contar em Portugal. São eles Mario Gotze e David Neres, jogadores que o técnico de 55 anos conhece bem do futebol holandês, segundo o jornal “A Bola”. O treinador alemão já fez saber aos dirigentes do Benfica que gostaria de contar com eles já a partir da próxima temporada, segundo a imprensa nacional e internacional.

Mario Gotze brilhou no futebol alemão, tanto no Borussia Dortmund como no Bayern de Munique, acabando por rumar aos Países Baixos há ano e meio. Assinou pelo PSV, onde se juntou a Roger Schmidt, que meses antes tinha assumido o comando da equipa. Desde então, o técnico está a gostar de trabalhar com o jogador alemão (juntos venceram uma Taça e uma Supertaça) e por isso tem o desejo de o trazer consigo para Portugal. No entanto, não será fácil Gotze assinar pelo Benfica.

O médio ofensivo, que também pode jogar como extremo, tem contrato com o PSV até junho de 2024 e tem um salário que ultrapassa os dois milhões de euros líquidos por ano. Algo que seria muito difícil de alcançar para os encarnados. Ainda assim, a boa relação entre treinador e atleta pode ajudar a persuadir Gotze a querer mudar-se para o clube das “Águias”.

David Neres é também um alvo do treinador alemão. O atleta brasileiro jogou no Ajax (rival do PSV) durante cinco anos, até que no mês de janeiro se mudou para o Shakhtar Donetsk, a troco de 12 milhões de euros. No entanto, acabou por não jogar devido à guerra que se vive na Ucrânia e agora quererá sair do clube, para poder jogar. O Benfica é um destino possível, mas não será fácil recrutar Neres.

O extremo aufere mais de três milhões de euros líquidos por ano, um valor que o Benfica precisaria de negociar para conseguir aproximar da folha salarial do plantel “encarnado”. O contrato de Neres com o Shakhtar é válido até 2026, mas com a guerra naquele país a impossibilitar a prática do futebol por tempo indeterminado, este não deve ser o maior dos problemas.

Schmidt vai orientar o Benfica a partir da próxima época e já prepara com os dirigentes do clube da Luz a formação do plantel.