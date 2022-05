Ronaldo, Fernando Mendes e Ricardo Araújo Pereira são as figuras públicas portuguesas mais reconhecidas pela Marktest

A Marktest lançou o “Estudo Figuras Públicas e Digital Influencers 2022”, nele Cristiano Ronaldo, Fernando Mendes e Ricardo Araújo Pereira são as figuras públicas portuguesas mais reconhecidas.

O futebolista lidera de forma destacada a notoriedade espontânea em Portugal, com quase 50% dos inquiridos a citarem-no quando questionados sobre figuras públicas que conhecem. Já Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha fecham o Top3 de notoriedade espontânea. Por sua vez Fernando Mendes e Ricardo Araújo Pereira completam o pódio de notoriedade total.

Cristiano Ronaldo volta a ocupar o primeiro lugar – de forma destacada na edição de 2022 do estudo “Figuras Públicas e Digital Influencers”, produzido pela Marktest, alcançando um registo de 49,1% de referências espontâneas entre os inquiridos quando questionados sobre figuras públicas portuguesas que conhecem, lê-se no comunicado.

Sem surpresa, o jogador que atualmente integra o plantel do Manchester United lidera também o indicador de notoriedade total, que resulta da combinação das referências espontâneas dos inquiridos com as sugeridas pela Marktest com base numa lista de 60 personalidades. Neste critério, Ronaldo foi também quem obteve mais respostas, com o seu nome a ser reconhecido por 97,9% dos entrevistados.

No que respeita à notoriedade espontânea, à liderança de Cristiano Ronaldo com 49,1% seguem-se Cristina Ferreira (indicada por 30% dos entrevistados) e Manuel Luís Goucha (com 19,5% de referências).

O pódio das figuras públicas com maior notoriedade total fica completo com dois humoristas Fernando Mendes em segundo lugar, reconhecido por 96,9% dos portugueses, e Ricardo Araújo Pereira em terceiro, com 96,5%, revela a Marktest.

A lista das 10 figuras públicas portuguesas mais reconhecidas pelos inquiridos neste estudo da Marktest fica completo com os nomes de Manuel Luís Goucha, Herman José, Mariza, João Baião, José Mourinho, Cristina Ferreira e Fátima Lopes (apresentadora TV), todos com mais de 90% de notoriedade total.

Rita Pereira, Ruy de Carvalho, João Baião, Ricardo Araújo Pereira, Tony Carreira, Catarina Furtado e Herman José completam o Top 10 da notoriedade espontânea.

No Top3 de notoriedade espontânea top of mind (que pede o primeiro nome de figuras públicas portuguesas referido pelos inquiridos) é composto pelas mesmas três personalidades, Cristiano Ronaldo (com 29,1% de referências), Cristina Ferreira (9,3%) e Manuel Luís Goucha (3%).

Na lista dos dez nomes mais referidos em primeiro lugar pelos inquiridos encontram-se também Catarina Furtado, João Baião, Ruy de Carvalho, Rita Pereira, Rui Costa, Tony Carreira e Herman José.