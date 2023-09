Em resultado desta nomeação, “a direção do Diário de Notícias será assumida interinamente pelo jornalista Leonídio Paulo Ferreira”.

21 Setembro 2023, 12h08

A até agora diretora do Diário de Notícias (DN), Rosália Amorim, foi nomeada pelo Conselho de Administração da Global Media Group (GMG) para diretora de informação da rádio TSF, de acordo com comunicado da empresa.

“Em reunião mantida no dia de hoje com o Conselho de Redação da TSF – Rádio Notícias, o Conselho de Administração do Global Media Group (GMG), no estrito cumprimento da lei, solicitou o respetivo parecer para a nomeação da nova direção de informação da estação”, lê-se no comunicado da empresa que, além da TSF e DN, detém ainda o Jornal de Notícias (JN), entre outros.

A nova direção de informação da TSF será “constituída pelos jornalistas Rosália Amorim e Artur Cassiano, respetivamente diretora e subdiretor”.

Em resultado desta nomeação, “a direção do Diário de Notícias será assumida interinamente pelo jornalista Leonídio Paulo Ferreira”.

O anúncio da nova direção de informação acontece um dia após os trabalhadores terem estado em greve, a primeira paralisação em 35 anos desde que a TSF foi criada, e depois da saída de Domingos Andrade do Conselho de Administração da GMG e da liderança da rádio.